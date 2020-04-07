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«Мы – вместе» и Штаб помощи Абхазии МАД доставили в Сухум партию гуманитарного груза
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10:29, 14 Апреля 2020
Партия медоборудования и медикаментов собрана на средства движения предпринимателей Абхазии «Мы – вместе» и Штаба помощи Абхазии при МАД.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения РА приняли крупную партию медицинского оборудования и расходных материалов, прибывшую из Москвы, которые были закуплены на средства движения предпринимателей Абхазии «Мы – вместе» и Штаба помощи Абхазии при Московской абхазской диаспоре.
Член правления МАД Инна Барчан подчеркнула: «Гуманитарный груз собран и направлен в адрес Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА для борьбы с распространением COVID-19 в Абхазии на основании утвержденного перечня. Закупки продолжаются, скоро ожидается доставка новой партии гуманитарной помощи».
По словам Барчан, в партию этой поставки вошли 21 аппарат ИВЛ и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала: защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски, а также много расходных медицинских материалов. Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39 751 276 рублей.
Пресс-служба МАД, со ссылкой на слова руководителя Штаба Беслана Шакая рассказала, как в непростых условиях мировой пандемии удалось организовать помощь Абхазии: «Следует отметить очень слаженную и оперативную работу нашей команды Штаба в Москве, движения «Мы – вместе» и Ассоциации врачей Абхазии в г. Москва, которые в круглосуточном режиме занимались поиском дефицитного и очень востребованного для Абхазии медицинского оборудования по всей России и за рубежом, в тесном сотрудничестве с Минздравом РА».
Шакая выразил искреннюю благодарность всем за прекрасную работу и отзывчивость и особо отметил помощь Посольства РА в РФ в доставке важного груза.
По информации пресс-службы МАД, затраты на логистику и таможенные процедуры взял на себя Штаб помощи Абхазии при МАД, а также транспортная компания «Абаза Транс». На текущий момент МАД собрано 8 036 500 рублей. Общая сумма закупки и поставки, осуществленная Штабом из этих средств, составила 6 658 349,96 рублей.
Принимая гуманитарный груз, начальник управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Минздрава РА Ахра Аджба сообщил, что гуманитарная помощь будет распределена среди всех медицинских учреждений Абхазии по приоритету их загруженности.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения РА приняли крупную партию медицинского оборудования и расходных материалов, прибывшую из Москвы, которые были закуплены на средства движения предпринимателей Абхазии «Мы – вместе» и Штаба помощи Абхазии при Московской абхазской диаспоре.
Член правления МАД Инна Барчан подчеркнула: «Гуманитарный груз собран и направлен в адрес Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА для борьбы с распространением COVID-19 в Абхазии на основании утвержденного перечня. Закупки продолжаются, скоро ожидается доставка новой партии гуманитарной помощи».
По словам Барчан, в партию этой поставки вошли 21 аппарат ИВЛ и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала: защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски, а также много расходных медицинских материалов. Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39 751 276 рублей.
Пресс-служба МАД, со ссылкой на слова руководителя Штаба Беслана Шакая рассказала, как в непростых условиях мировой пандемии удалось организовать помощь Абхазии: «Следует отметить очень слаженную и оперативную работу нашей команды Штаба в Москве, движения «Мы – вместе» и Ассоциации врачей Абхазии в г. Москва, которые в круглосуточном режиме занимались поиском дефицитного и очень востребованного для Абхазии медицинского оборудования по всей России и за рубежом, в тесном сотрудничестве с Минздравом РА».
Шакая выразил искреннюю благодарность всем за прекрасную работу и отзывчивость и особо отметил помощь Посольства РА в РФ в доставке важного груза.
По информации пресс-службы МАД, затраты на логистику и таможенные процедуры взял на себя Штаб помощи Абхазии при МАД, а также транспортная компания «Абаза Транс». На текущий момент МАД собрано 8 036 500 рублей. Общая сумма закупки и поставки, осуществленная Штабом из этих средств, составила 6 658 349,96 рублей.
Принимая гуманитарный груз, начальник управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Минздрава РА Ахра Аджба сообщил, что гуманитарная помощь будет распределена среди всех медицинских учреждений Абхазии по приоритету их загруженности.
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