Мы пришли помогать абхазам, и у нас это получилось: День добровольца отметили в Гудауте

В Гудауте, к памятнику добровольцам, почтить память павших за свободу Абхазии пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, парламентарии, представители Правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики.Доброволец из Чеченской Республики Анзор Магомадов отметил значимость события: «Сегодняшний день для добровольцев – это праздник, потому что мы победили! Мы пришли помогать абхазам, и у нас это получилось. Я хочу, чтобы Абхазия восстановилась, скорее встала на ноги и чтобы все было хорошо. С 2014 года я каждый год приезжаю на памятные мероприятия поддержать ваш народ».