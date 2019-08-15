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Мы пришли помогать абхазам, и у нас это получилось: День добровольца отметили в Гудауте
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11:42, 15 Августа 2019
В Гудауте к памятнику добровольцам, павшим за свободу и независимость Абхазии, возложили цветы.
Гудаута. 15 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Гудауте, к памятнику добровольцам, почтить память павших за свободу Абхазии пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, парламентарии, представители Правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики.
Доброволец из Чеченской Республики Анзор Магомадов отметил значимость события: «Сегодняшний день для добровольцев – это праздник, потому что мы победили! Мы пришли помогать абхазам, и у нас это получилось. Я хочу, чтобы Абхазия восстановилась, скорее встала на ноги и чтобы все было хорошо. С 2014 года я каждый год приезжаю на памятные мероприятия поддержать ваш народ».
(АП): 15 августа 1992 года первая группа добровольцев прибыла в Абхазию во главе с председателем Комитета самообороны Конфедерации Горских Народов Кавказа Султаном Сосналиевым.
Гудаута. 15 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Гудауте, к памятнику добровольцам, почтить память павших за свободу Абхазии пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, парламентарии, представители Правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики.
Доброволец из Чеченской Республики Анзор Магомадов отметил значимость события: «Сегодняшний день для добровольцев – это праздник, потому что мы победили! Мы пришли помогать абхазам, и у нас это получилось. Я хочу, чтобы Абхазия восстановилась, скорее встала на ноги и чтобы все было хорошо. С 2014 года я каждый год приезжаю на памятные мероприятия поддержать ваш народ».
(АП): 15 августа 1992 года первая группа добровольцев прибыла в Абхазию во главе с председателем Комитета самообороны Конфедерации Горских Народов Кавказа Султаном Сосналиевым.
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