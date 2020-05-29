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Пресс-служба МВД: информация о заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии не подтвердилась

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13:10, 5 Июня 2020
Пресс-служба МВД: информация о заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии не подтвердилась
В пресс-службе МВД РА дали комментарий Апсныпресс.

Сухум. 5 июня. Апсныпресс. В пресс-служба МВД РА прокомментировали Апсныпресс сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии.

В комментарии говорится:

«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства.


В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей̆ территории. На месте работают подразделения МВД, СГБ и МЧС республики. На 13:20, 6 июня, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась».




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