Пресс-служба МВД: информация о заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии не подтвердилась

. В пресс-служба МВД РА прокомментировали Апсныпресс сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии.В комментарии говорится:«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства.

В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей̆ территории. На месте работают подразделения МВД, СГБ и МЧС республики. На 13:20, 6 июня, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась».