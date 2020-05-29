13:23, 5 Июня 2020 53
13:10, 5 Июня 2020 178
12:21, 5 Июня 2020 108
20:41, 4 Июня 2020 525
19:35, 4 Июня 2020 737
19:07, 4 Июня 2020 435
15:09, 4 Июня 2020 372
11:53, 4 Июня 2020 436
21:21, 3 Июня 2020 578
19:15, 3 Июня 2020 725
16:17, 3 Июня 2020 551
15:27, 3 Июня 2020 533
13:39, 3 Июня 2020 598
16:53, 2 Июня 2020 1148
16:24, 2 Июня 2020 1830
15:44, 2 Июня 2020 920
15:04, 2 Июня 2020 633
14:49, 2 Июня 2020 850
13:17, 2 Июня 2020 723
13:05, 2 Июня 2020 894
11:47, 2 Июня 2020 609
18:53, 1 Июня 2020 737
17:51, 1 Июня 2020 704
17:46, 1 Июня 2020 712
17:02, 1 Июня 2020 875
Популярное
02.06.2020 1830
29.05.2020 1745
29.05.2020 1582
29.05.2020 1457
29.05.2020 1191
02.06.2020 1148
29.05.2020 1080
29.05.2020 1004
Пресс-служба МВД: информация о заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии не подтвердилась
75
13:10, 5 Июня 2020
В пресс-службе МВД РА дали комментарий Апсныпресс.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. В пресс-служба МВД РА прокомментировали Апсныпресс сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии.
В комментарии говорится:
«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. В пресс-служба МВД РА прокомментировали Апсныпресс сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Посольстве России в Абхазии.
В комментарии говорится:
«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства.
В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей̆ территории. На месте работают подразделения МВД, СГБ и МЧС республики. На 13:20, 6 июня, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.