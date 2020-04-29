МВД РА: сотрудники службы участковых уполномоченных проводят с гражданами беседы по соблюдению самоизоляции

МВД РА приводит статистику по соблюдению мер карантина в республике.

Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Соблюдение карантинных норм для прибывших на Родину из-за рубежа граждан Абхазии контролируется личным составом городских управлений и районных отделов внутренних дел. Об этом напоминают на официальном сайте МВД РА.

Как говорится в сообщении, сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службы проводят с гражданами беседы по соблюдению введенного режима самоизоляции и посещают вновь прибывших по месту проживания.

МВД РА приводит цифры. Так, в данное время:

в Гагрском районе из 225 прибывших граждан РА прошли 14 дней самоизоляции уже 101 человек;

в Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли из режима карантина;

в Сухумском районе остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, всего в район прибыло за период карантина 11 лиц;

в г. Сухум вышли из самоизоляции 211 граждан, всего в столицу вернулись 327 человек, соответственно 116 пока находятся на карантине;

в Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан, 31 снят с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек;

в Очамчырском районе на сегодняшний день - прибывших 51 человек, из которых сняты с контроля - 27, нарушений режима самоизоляции зафиксировано 1, гражданин предупрежден, в повторном случае к нему будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке;

в Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан;

в Галском районе из 87 прибывших, на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 после 14-ти дневного карантина сняты с контроля.







