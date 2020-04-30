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Музей Боевой Славы подготовил видео-экскурсию «Эхо битвы за Кавказ»
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12:59, 6 Мая 2020
8 мая видео-экскурсия будет опубликована на официальных сайтах Минкульта РА и Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. В Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба подготовлена видео-экскурсия «Эхо битвы за Кавказ», которая будет опубликована накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на официальных сайтах Министерства культуры РА и самого Музея.
Директор музея Мзия Бейя рассказала о подготовке к 75-летию Победы: «Приближается светлый и дорогой нашим сердцам праздник Победы в Великой Отечественной войне. Государственный музей Боевой Славы планировал широкий спектр мероприятий в ознаменование 75-летия великой Победы, но, к сожалению, из-за сложившейся опасной ситуации с пандемией, не все мероприятия мы можем осуществить в назначенные сроки. По примеру многих, совместно с Министерством культуры РА и Министерством обороны РА, мы решили провести видео-экскурсию по залу, подготовили слайд-шоу, фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. На официальный сайт проекта «Дорога памяти» уже загружено более 700 собранных фотографий участников войны».
Как сообщила Бейя, видео-экскурсия подготовлена для демонстрации на АГТРК, Абаза-ТВ, на сайтах музея и Минкульта РА, в социальных сетях.
Кроме того, по словам Мзии Бейя, Музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба приглашен участвовать в онлайн-конференции «Сохраним память вместе», которая состоится 7 мая: «В онлайн-конференции примут участие 17 военно-исторических музеев стран бывшего Советского Союза. Мы подготовили доклады и презентацию, в которых отражен вклад Абхазии в приближение великой Победы, а также расскажем о мероприятиях, проводимых музеем, посвященных Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти об этом периоде».
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. В Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба подготовлена видео-экскурсия «Эхо битвы за Кавказ», которая будет опубликована накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на официальных сайтах Министерства культуры РА и самого Музея.
Директор музея Мзия Бейя рассказала о подготовке к 75-летию Победы: «Приближается светлый и дорогой нашим сердцам праздник Победы в Великой Отечественной войне. Государственный музей Боевой Славы планировал широкий спектр мероприятий в ознаменование 75-летия великой Победы, но, к сожалению, из-за сложившейся опасной ситуации с пандемией, не все мероприятия мы можем осуществить в назначенные сроки. По примеру многих, совместно с Министерством культуры РА и Министерством обороны РА, мы решили провести видео-экскурсию по залу, подготовили слайд-шоу, фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. На официальный сайт проекта «Дорога памяти» уже загружено более 700 собранных фотографий участников войны».
Как сообщила Бейя, видео-экскурсия подготовлена для демонстрации на АГТРК, Абаза-ТВ, на сайтах музея и Минкульта РА, в социальных сетях.
Кроме того, по словам Мзии Бейя, Музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба приглашен участвовать в онлайн-конференции «Сохраним память вместе», которая состоится 7 мая: «В онлайн-конференции примут участие 17 военно-исторических музеев стран бывшего Советского Союза. Мы подготовили доклады и презентацию, в которых отражен вклад Абхазии в приближение великой Победы, а также расскажем о мероприятиях, проводимых музеем, посвященных Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти об этом периоде».
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