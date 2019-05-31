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Мусульмане Абхазии празднуют Аурычра Ныха (Ураза-байрам)
546
14:39, 4 Июня 2019
Праздник знаменует окончание Священного месяца Рамадан.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные молитвы и проповеди, посвященные окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, в течение которого верующие совершали пост, воздерживаясь в светлое время суток от еды и питья.
По традиции, окончание месяца Рамадан сотни верующих Абхазии отметили праздничной коллективной молитвой в сухумской и гудаутской мечетях, а также организацией развлекательных мероприятий и застолий.
Обращаясь с поздравлением к мусульманам, председатель ЕДУМА (муфтий) Тимур Дзыба отметил: «Поздравляю всех мусульман Абхазии и всего мира с праздником Ид аль-Фитр! Пусть Аллах примет наш пост, наши молитвы и простит наши прегрешения и упущения!»
Рассказывая о значении праздника Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) имам-хатыб Сухумской мечети Салих Кварацхелия отметил: «Этот праздник знаменует окончание поста месяца Рамадан. Пост является одним из основных столпов религии ислам, наравне с молитвой, милостыней и хаджем. Месяц
Рамадан примечателен тем, что во время него был ниспослан Коран. Отказом от еды, питья, близости с супругами, сквернословия, лжи и дурных привычек, верующие в этот месяц благодарят Аллаха за ниспослание Священного писания и все милости, которые он оказывет Своим творениям. После окончания поста, верующий очищается от совершенных в прошлом грехов и получает шанс начать жизнь с чистого листа».
По словам Кварацхелия, согласно предписанию Ислама, в день празднования Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам из числа родственников, соседей и знакомых установленное количество продуктов питания.
По случаю праздника ЕДУМА организовало в столичном парке «Сказка» праздничное угощение и развлекательную программу для детей и их родителей.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные молитвы и проповеди, посвященные окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, в течение которого верующие совершали пост, воздерживаясь в светлое время суток от еды и питья.
По традиции, окончание месяца Рамадан сотни верующих Абхазии отметили праздничной коллективной молитвой в сухумской и гудаутской мечетях, а также организацией развлекательных мероприятий и застолий.
Обращаясь с поздравлением к мусульманам, председатель ЕДУМА (муфтий) Тимур Дзыба отметил: «Поздравляю всех мусульман Абхазии и всего мира с праздником Ид аль-Фитр! Пусть Аллах примет наш пост, наши молитвы и простит наши прегрешения и упущения!»
Рассказывая о значении праздника Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) имам-хатыб Сухумской мечети Салих Кварацхелия отметил: «Этот праздник знаменует окончание поста месяца Рамадан. Пост является одним из основных столпов религии ислам, наравне с молитвой, милостыней и хаджем. Месяц
Рамадан примечателен тем, что во время него был ниспослан Коран. Отказом от еды, питья, близости с супругами, сквернословия, лжи и дурных привычек, верующие в этот месяц благодарят Аллаха за ниспослание Священного писания и все милости, которые он оказывет Своим творениям. После окончания поста, верующий очищается от совершенных в прошлом грехов и получает шанс начать жизнь с чистого листа».
По словам Кварацхелия, согласно предписанию Ислама, в день празднования Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам из числа родственников, соседей и знакомых установленное количество продуктов питания.
По случаю праздника ЕДУМА организовало в столичном парке «Сказка» праздничное угощение и развлекательную программу для детей и их родителей.
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