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Мусульмане Абхазии празднуют Аурычра Ныха (Ураза-байрам)

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14:39, 4 Июня 2019
Мусульмане Абхазии празднуют Аурычра Ныха (Ураза-байрам)
Праздник знаменует окончание Священного месяца Рамадан.

Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные молитвы и проповеди, посвященные окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, в течение которого верующие совершали пост, воздерживаясь в светлое время суток от еды и питья.

По традиции, окончание месяца Рамадан сотни верующих Абхазии отметили праздничной коллективной молитвой в сухумской и гудаутской мечетях, а также организацией развлекательных мероприятий и застолий.



Обращаясь с поздравлением к мусульманам, председатель ЕДУМА (муфтий) Тимур Дзыба отметил: «Поздравляю всех мусульман Абхазии и всего мира с праздником Ид аль-Фитр! Пусть Аллах примет наш пост, наши молитвы и простит наши прегрешения и упущения!» 

Рассказывая о значении праздника Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) имам-хатыб Сухумской мечети Салих Кварацхелия отметил: «Этот праздник знаменует окончание поста месяца Рамадан. Пост является одним из основных столпов религии ислам, наравне с молитвой, милостыней и хаджем. Месяц 

Рамадан примечателен тем, что во время него был ниспослан Коран. Отказом от еды, питья, близости с супругами, сквернословия, лжи и дурных привычек, верующие в этот месяц благодарят Аллаха за ниспослание Священного писания и все милости, которые он оказывет Своим творениям. После окончания поста, верующий очищается от совершенных в прошлом грехов и получает шанс начать жизнь с чистого листа».



По словам Кварацхелия, согласно предписанию Ислама, в день празднования Аурычра Ныха (Ид аль-Фитр) после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам из числа родственников, соседей и знакомых установленное количество продуктов питания.

По случаю праздника ЕДУМА организовало в столичном парке «Сказка» праздничное угощение и развлекательную программу для детей и их родителей.

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