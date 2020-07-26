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Мусульмане Абхазии отметили Курбанныҳәа
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12:34, 31 Июля 2020
В мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные коллективные молитвы и проповеди.
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Один из величайших исламских праздников Жертвоприношения – Курбанныҳәа (Ид аль-Адха) мусульмане Абхазии отметили праздничной коллективной молитвой в мечетях Сухума и Гудауты, а также закалыванием жертвенных животных.
Муфтий Тимур Дзыба обратился с поздравлением к мусульманам Абхазии:
«Дорогие братья и сёстры мусульмане Абхазии! Поздравляю вас, ваших родных и близких с Великим и Светлым праздником Курбанныҳәа! Желаю вам крепкой веры, терпения, мира и благополучия в обоих мирах! Этот праздник знаменует собой окончание Хаджа, одного из столпов нашей религии. В это непростое время прошу Аллаха принять наши молитвы и добрые дела, наши жертвоприношения, простить нам наши прегрешения и укрепить нас всех на Его прямом пути!»
(АП): Праздник Жертвоприношения (Ид аль-Адха), известный на постсоветском пространстве под названием Курбан-Байрам, имеет общие для всех авраамических религий корни, поскольку ритуал жертвоприношения восходит к известному событию в жизни пророка Ибрахима (Авраама), когда Аллах, желая проверить его преданность, повелел ему принести в жертву единственного сына Исмаила (Самуила). Увидев решимость Ибрахима, Аллах повелел ему заменить единственное дитя жертвенным бараном.
Праздник Курбан-байрам отмечается в 10-ый день месяца Зуль-Хиджа по лунному мусульманскому календарю. Накануне праздника паломники останавливаются в долине Арафат, в окраине Мекки, а в день жертвоприношения совершают символическое бросание камней в идола и семикратный обход вокруг Каабы. После чего в долине Мина паломники принесут в жертву животных. Праздник жертвоприношения длится три дня, в течение которых верующие, не отправившиеся в Хадж, совершают жертвоприношения, раздавая часть мяса нуждающимся и устраивая праздничные угощения. Жертвой может быть корова, коза, верблюд и другой крупный и мелкий рогатый скот, но предпочтение отдаётся баранам. Животное должно быть без изъянов и достигшее установленного возраста.
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Один из величайших исламских праздников Жертвоприношения – Курбанныҳәа (Ид аль-Адха) мусульмане Абхазии отметили праздничной коллективной молитвой в мечетях Сухума и Гудауты, а также закалыванием жертвенных животных.
Муфтий Тимур Дзыба обратился с поздравлением к мусульманам Абхазии:
«Дорогие братья и сёстры мусульмане Абхазии! Поздравляю вас, ваших родных и близких с Великим и Светлым праздником Курбанныҳәа! Желаю вам крепкой веры, терпения, мира и благополучия в обоих мирах! Этот праздник знаменует собой окончание Хаджа, одного из столпов нашей религии. В это непростое время прошу Аллаха принять наши молитвы и добрые дела, наши жертвоприношения, простить нам наши прегрешения и укрепить нас всех на Его прямом пути!»
(АП): Праздник Жертвоприношения (Ид аль-Адха), известный на постсоветском пространстве под названием Курбан-Байрам, имеет общие для всех авраамических религий корни, поскольку ритуал жертвоприношения восходит к известному событию в жизни пророка Ибрахима (Авраама), когда Аллах, желая проверить его преданность, повелел ему принести в жертву единственного сына Исмаила (Самуила). Увидев решимость Ибрахима, Аллах повелел ему заменить единственное дитя жертвенным бараном.
Праздник Курбан-байрам отмечается в 10-ый день месяца Зуль-Хиджа по лунному мусульманскому календарю. Накануне праздника паломники останавливаются в долине Арафат, в окраине Мекки, а в день жертвоприношения совершают символическое бросание камней в идола и семикратный обход вокруг Каабы. После чего в долине Мина паломники принесут в жертву животных. Праздник жертвоприношения длится три дня, в течение которых верующие, не отправившиеся в Хадж, совершают жертвоприношения, раздавая часть мяса нуждающимся и устраивая праздничные угощения. Жертвой может быть корова, коза, верблюд и другой крупный и мелкий рогатый скот, но предпочтение отдаётся баранам. Животное должно быть без изъянов и достигшее установленного возраста.
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