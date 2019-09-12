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Мусса Экзеков поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах
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15:37, 12 Сентября 2019
Экзеков пожелал команде Рауля Хаджимба совместно с народом Апсны воплотить в жизнь все идеи и проекты, необходимые для увеличения уровня жизни населения республики и социально-экономического развития страны.
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Главы государства.
В поздравлении отмечается:
«От лица Всемирного абхазо-абазинского конгресса и от себя лично поздравляю Вас с избранием на высший государственный пост Президента Республики Абхазия.
Желаю Вам и Вашей команде совместно с народом Апсны воплотить в жизнь все идеи и проекты, необходимые для увеличения уровня жизни населения республики и социально-экономического развития страны.
Убежден, что Вы обратите особое внимание на вопросы сохранения и развития абхазо-абазинского языка, культуры и традиций, а также будете активно содействовать созданию условий для укрепления имеющихся и установлению новых связей и контактов с абхазо-абазинской диаспорой в мире.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на ответственной государственной должности».
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Главы государства.
В поздравлении отмечается:
«От лица Всемирного абхазо-абазинского конгресса и от себя лично поздравляю Вас с избранием на высший государственный пост Президента Республики Абхазия.
Желаю Вам и Вашей команде совместно с народом Апсны воплотить в жизнь все идеи и проекты, необходимые для увеличения уровня жизни населения республики и социально-экономического развития страны.
Убежден, что Вы обратите особое внимание на вопросы сохранения и развития абхазо-абазинского языка, культуры и традиций, а также будете активно содействовать созданию условий для укрепления имеющихся и установлению новых связей и контактов с абхазо-абазинской диаспорой в мире.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на ответственной государственной должности».
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