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Мухамед Килба освобождён от должности Секретаря Совбеза Абхазии
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17:23, 16 Января 2020
Соответствующий Указ подписал исполняющий обязанности Президента РА Валерий Бганба.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ «О Секретаре Совета Безопасности РА».
В документе, в частности, говорится:
«Освободить Килба Мухамеда Сетбиевича от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Абхазия согласно поданному заявлению».
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ «О Секретаре Совета Безопасности РА».
В документе, в частности, говорится:
«Освободить Килба Мухамеда Сетбиевича от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Абхазия согласно поданному заявлению».
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