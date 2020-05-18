Муфтий Абхазии обратился к мусульманам с просьбой совершить праздничный намаз, приуроченный к Аурычра Ныҳәа, дома, в кругу семьи





Сухум. 23 мая. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Сегодня, после заката солнца, подошел к концу Священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие воздерживались от еды, питья и от всего что вызывает гнев Всевышнего.





В связи с карантином, объявленным Правительством Абхазии, Единое духовное управление мусульман Абхазии ввело ограничение на проведение в мечетях массовых праздничных мероприятий в честь праздника Аурычра Ныҳәа (Ураза-Байрам), знаменующего окончание поста в месяц Рамадан.





В своем обращении к мусульманам Абхазии, муфтий Тимур Дзыба сказал: «Поздравляю всех мусульман с наступлением праздника Аурычра Ныҳәа! Прошу Аллаха, чтобы Он принял наш пост, молитвы и благие дела, совершенные в этом благословенном месяце. В течение всего месяца мусульмане Абхазии, как и мусульмане всего мира, соблюдали пост, воздерживаясь от еды и питья, от всего, что вызывает гнев Всевышнего, надеясь на награду Аллаха и Его прощение. Тех, кто болен и не смог соблюдать пост, пусть Аллах исцелит и очистит. Да укрепит Аллах нас всех на Его прямом пути! В связи с распространением вируса COVID-19 в мире, с действием карантина в республике и увеличением числа инфицированных, после консультаций с имамами мечетей Сухума, Гудауты и членами Совета ЕДУМА, а также, опираясь на опыт других странах, мной было принято решение ограничить до минимума число людей, совершающих праздничную молитву в мечетях Сухума и Гудауты и отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Аурычра Ныҳәа. Данные меры приняты, исходя из Шариатского понятия о безопасности, с целью ограждения мусульман и всех граждан Абхазии от возможности инфицирования вирусом COVID-19. При этом, я обращаюсь к мусульманам республики совершать праздничную молитву дома, в кругу семьи, или индивидуально, согласно Шариатскому положению».





По словам Дзыба, согласно предписанию Ислама, в день празднования Аурычра Ныҳәа (араб. «Ид аль-Фитр», тур. «Ураза-Байрам») после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам установленное количество продуктов питания (Закят аль-Фитр). Праздник Ураза-Байрам длится 3 дня, в течение которых мусульмане накрывают праздничные столы, угощают родственников, друзей и соседей.

