Всего на спецсчет Московской абхазской диаспоры поступило 5 498 000 рублей.



Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора закупила первую партию лекарств и медицинских изделий для Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте МАД.



Как говорится в сообщении: «Всего на спецсчет Московской абхазской диаспоры поступило 5 498 000 рублей. Из них 5 000 000 рублей перечислил председатель МАД Беслан Агрба. Приобретены рециркуляторы, пульсоксиометры, респираторные маски, а также 2 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 520 000 рублей.



Оформлен заказ на медицинские маски М3, защитные комбинезоны, защитные очки, бесконтактные инфракрасные термометры, респираторные маски типа FFP2, экспресс-тест скрининг на основании антигена».



Отмечается, что это только первая партия лекарств и медицинских изделий. Список оборудования и медикаментов рассчитан и согласован с Минздравсоцобеспечения республики. Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.

