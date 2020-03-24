13:19, 31 Марта 2020 100
13:01, 31 Марта 2020 434
12:30, 31 Марта 2020 355
11:53, 31 Марта 2020 358
22:04, 30 Марта 2020 982
20:42, 30 Марта 2020 776
18:15, 30 Марта 2020 643
18:12, 30 Марта 2020 840
17:06, 30 Марта 2020 916
16:48, 30 Марта 2020 627
15:32, 30 Марта 2020 861
15:20, 30 Марта 2020 685
14:32, 30 Марта 2020 1013
14:03, 30 Марта 2020 730
12:11, 30 Марта 2020 477
10:25, 30 Марта 2020 543
09:00, 30 Марта 2020 529
23:39, 29 Марта 2020 1541
17:12, 29 Марта 2020 1098
15:38, 29 Марта 2020 849
14:54, 29 Марта 2020 810
09:21, 29 Марта 2020 827
23:18, 28 Марта 2020 1312
20:00, 28 Марта 2020 1229
18:39, 28 Марта 2020 1100
Популярное
24.03.2020 2472
24.03.2020 2335
27.03.2020 2238
27.03.2020 2060
25.03.2020 1866
28.03.2020 1767
Московская абхазская диаспора закупила первую партию лекарств и медицинских изделий
81
13:19, 31 Марта 2020
Всего на спецсчет Московской абхазской диаспоры поступило 5 498 000 рублей.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора закупила первую партию лекарств и медицинских изделий для Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте МАД.
Как говорится в сообщении: «Всего на спецсчет Московской абхазской диаспоры поступило 5 498 000 рублей. Из них 5 000 000 рублей перечислил председатель МАД Беслан Агрба. Приобретены рециркуляторы, пульсоксиометры, респираторные маски, а также 2 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 520 000 рублей.
Оформлен заказ на медицинские маски М3, защитные комбинезоны, защитные очки, бесконтактные инфракрасные термометры, респираторные маски типа FFP2, экспресс-тест скрининг на основании антигена».
Отмечается, что это только первая партия лекарств и медицинских изделий. Список оборудования и медикаментов рассчитан и согласован с Минздравсоцобеспечения республики. Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора закупила первую партию лекарств и медицинских изделий для Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте МАД.
Как говорится в сообщении: «Всего на спецсчет Московской абхазской диаспоры поступило 5 498 000 рублей. Из них 5 000 000 рублей перечислил председатель МАД Беслан Агрба. Приобретены рециркуляторы, пульсоксиометры, респираторные маски, а также 2 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 520 000 рублей.
Оформлен заказ на медицинские маски М3, защитные комбинезоны, защитные очки, бесконтактные инфракрасные термометры, респираторные маски типа FFP2, экспресс-тест скрининг на основании антигена».
Отмечается, что это только первая партия лекарств и медицинских изделий. Список оборудования и медикаментов рассчитан и согласован с Минздравсоцобеспечения республики. Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.