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Московская абхазская диаспора в ближайшие дни отправляет первый груз помощи в Абхазию
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12:56, 1 Апреля 2020
Ранее сообщалось, что на спецсчет МАД поступило 5 498 000 рублей. Из них 5 000 000 рублей перечислил председатель Беслан Агрба.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора сообщает, что в ближайшие дни отправит первый груз помощи в Абхазию.
Как отмечается в сообщении, это дефибриляторы, вакуумные аспираторы, электрокардиографы, пульсоксиометры, очки, комплекты защиты, перчатки, медицинские и респираторные маски и два аппарата искусственной вентиляции легких.
МАД отдельно благодарит Владимира Бигуаа, который передал большую партию перчаток и костюмов химической защиты.
(АП): Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора сообщает, что в ближайшие дни отправит первый груз помощи в Абхазию.
Как отмечается в сообщении, это дефибриляторы, вакуумные аспираторы, электрокардиографы, пульсоксиометры, очки, комплекты защиты, перчатки, медицинские и респираторные маски и два аппарата искусственной вентиляции легких.
МАД отдельно благодарит Владимира Бигуаа, который передал большую партию перчаток и костюмов химической защиты.
(АП): Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.
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