Московская абхазская диаспора в ближайшие дни отправляет первый груз помощи в Абхазию

Ранее сообщалось, что на спецсчет МАД поступило 5 498 000 рублей. Из них 5 000 000 рублей перечислил председатель Беслан Агрба.



Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора сообщает, что в ближайшие дни отправит первый груз помощи в Абхазию.



Как отмечается в сообщении, это дефибриляторы, вакуумные аспираторы, электрокардиографы, пульсоксиометры, очки, комплекты защиты, перчатки, медицинские и респираторные маски и два аппарата искусственной вентиляции легких.



МАД отдельно благодарит Владимира Бигуаа, который передал большую партию перчаток и костюмов химической защиты.



(АП): Взнос на спецсчет Минздрава по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции может сделать каждый.