Руководителем штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 назначен Беслан Шакая.



Сухум. 29 марта. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора создает оперативный штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 и объявляет сбор средств. Об этом в своем обращении сообщает председатель Правления МАД Беслан Агрба.



В обращении, в частности, говорится:



«Как вы знаете, мир охватила пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая ставит под угрозу здоровье миллионов людей и всей мировой экономики. Это новый вызов, который кардинально изменил наш быт и привычный образ жизни, заставил пересмотреть наше отношение ко многим устоявшимся ценностям.



Перед лицом этой угрозы оказалась и наша Абхазия. В настоящее время в Абхазии нет зарегистрированных случаев коронавируса. Эта вселяет хрупкую надежду, но времени для организации всех необходимых превентивных мер крайне мало, учитывая высокую скорость распространения вируса.



В связи с этим, Московская абхазская диаспора организовала оперативный штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19. Руководителем штаба назначен Беслан Шакая.



В адрес диаспоры уже поступило много обращений из Абхазии о приобретении медикаментов, средств защиты и медицинской техники, в которых остро нуждается Абхазия для борьбы с коронавирусом. В данный момент перед штабом стоит первоочередная задача – организовать четкое взаимодействие и координацию с уполномоченным органом – Межведомственным оперативным штабом по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, для получения точного списка предметов первой необходимости. Это важное условие для оказания эффективной помощи. Также, данная мера позволит закупать только то, что действительно необходимо и будет использовано.



Государство уже предпринимает беспрецедентные превентивные меры, которые крайне необходимы в таких условиях. Но выделяемых средств недостаточно для полномасштабной борьбы с вирусом, а также поддержания более незащищенных слоев населения. Абхазия остро нуждается в нашей помощи!



В связи с этим, мы объявляем сбор средств в поддержку Абхазии в противодействие коронавирусу. Мы призываем всех наших соотечественников оказать любую посильную помощь и обращаемся к вам с надеждой и верой в то, что совместными усилиями нам удастся не допустить распространения этого вируса на территории Республики Абхазия. Мы обязуемся предельно открыто освещать, как и на что будут использованы поступающие средства.



В целях координации помощи, поступающей от соотечественников, проживающих на территории Москвы, просим осуществлять все свои действия через вышеупомянутый Штаб.



Перечислять средства в Фонд помощи можно следующим способом:

– перечислением на расчетный счет: Организация: РОО «МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА» ИНН: 7729450949 КПП: 772901001 ОГРН: 1127799004365 Счет: 40703810938000013534 БИК: 044525225 Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810400000000225;

– переводом на банковские карты: 5536 9137 5530 2946 Тинькоф – Даур Барганджия, 4279 3800 2311 0853 Сбербанк – Руслан Хагба.



Просьба указывать в комментариях для чего и ФИО.



В свою очередь, я также обращаюсь ко всем вам, особенно к людям старшего поколения, и к тем, кто имеет хронические заболевания. Пожалуйста, следуйте всем правилам профилактики, оставайтесь дома, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Именно так мы быстрее справимся с инфекцией и вернемся к привычной жизни. Я очень надеюсь на ваше понимание. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!»

