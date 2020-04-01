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Московская абхазская диаспора собрала на 2 апреля 5 807 000 рублей
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12:25, 2 Апреля 2020
Список опубликован на сайте организации.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора продолжает сбор средств на борьбу с коронавирусом в Абхазии.
Сегодня на официальном сайте МАД опубликован список вновь поступивших пожертвований.
В сообщении подчеркивается: «Помощь Абхазии продолжает поступать. Мы искренне благодарны всем, кто оказывает помощь нашей Родине в это непростое время».
Всего в списке порядка 44 жертвователей. Люди вносят по 1, по 2, по 10, по 50 тысяч рублей. Всего в списке за 2 апреля собрано 5 807 000 рублей.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора продолжает сбор средств на борьбу с коронавирусом в Абхазии.
Сегодня на официальном сайте МАД опубликован список вновь поступивших пожертвований.
В сообщении подчеркивается: «Помощь Абхазии продолжает поступать. Мы искренне благодарны всем, кто оказывает помощь нашей Родине в это непростое время».
Всего в списке порядка 44 жертвователей. Люди вносят по 1, по 2, по 10, по 50 тысяч рублей. Всего в списке за 2 апреля собрано 5 807 000 рублей.
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