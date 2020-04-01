Московская абхазская диаспора собрала на 2 апреля 5 807 000 рублей

Список опубликован на сайте организации.



Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора продолжает сбор средств на борьбу с коронавирусом в Абхазии.



Сегодня на официальном сайте МАД опубликован список вновь поступивших пожертвований.



В сообщении подчеркивается: «Помощь Абхазии продолжает поступать. Мы искренне благодарны всем, кто оказывает помощь нашей Родине в это непростое время».



Всего в списке порядка 44 жертвователей. Люди вносят по 1, по 2, по 10, по 50 тысяч рублей. Всего в списке за 2 апреля собрано 5 807 000 рублей.

