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Главная / Новости / Русская версия / Московская абхазская диаспора собрала на 2 апреля 5 807 000 рублей

Московская абхазская диаспора собрала на 2 апреля 5 807 000 рублей

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12:25, 2 Апреля 2020
Московская абхазская диаспора собрала на 2 апреля 5 807 000 рублей
Список опубликован на сайте организации.

Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора продолжает сбор средств на борьбу с коронавирусом в Абхазии. 

Сегодня на официальном сайте МАД опубликован список вновь поступивших пожертвований.

В сообщении подчеркивается: «Помощь Абхазии продолжает поступать. Мы искренне благодарны всем, кто оказывает помощь нашей Родине в это непростое время».

Всего в списке порядка 44 жертвователей. Люди вносят по 1, по 2, по 10, по 50 тысяч рублей. Всего в списке за 2 апреля собрано 5 807 000 рублей.

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