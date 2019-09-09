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Московская абхазская диаспора и Посольство РА в РФ приглашают первокурсников на традиционную встречу
11:04, 16 Сентября 2019
Встреча пройдёт 22 сентября.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора и Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации приглашают на традиционную встречу первокурсников 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МАД.
Как отмечается в сообщении, на встрече учащиеся узнают о культурных, образовательных и других мероприятиях, которые регулярно проводятся в Москве нашими соотечественниками.
Также будет возможность познакомиться и пообщаться с представителями абхазских студенческих землячеств московских вузов, записаться в волонтерский центр ежегодного Фестиваля «Апсны», проводимого в Москве.
Встреча пройдёт 22 сентября, в 12.00, в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова по адресу: Смоленская пл,. д.13/21. Метро «Смоленская».
Просьба зарегистрироваться на встречу, сообщив заранее о себе и своем участии координатору МАД по тел. 89166200723 или по e-mail: info@abkhazmoscow.ru;
-ФИО
- название вуза, специальность
- контактный телефон
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора и Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации приглашают на традиционную встречу первокурсников 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МАД.
Как отмечается в сообщении, на встрече учащиеся узнают о культурных, образовательных и других мероприятиях, которые регулярно проводятся в Москве нашими соотечественниками.
Также будет возможность познакомиться и пообщаться с представителями абхазских студенческих землячеств московских вузов, записаться в волонтерский центр ежегодного Фестиваля «Апсны», проводимого в Москве.
Встреча пройдёт 22 сентября, в 12.00, в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова по адресу: Смоленская пл,. д.13/21. Метро «Смоленская».
Просьба зарегистрироваться на встречу, сообщив заранее о себе и своем участии координатору МАД по тел. 89166200723 или по e-mail: info@abkhazmoscow.ru;
-ФИО
- название вуза, специальность
- контактный телефон
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