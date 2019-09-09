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Московская абхазская диаспора и Посольство РА в РФ приглашают первокурсников на традиционную встречу

11:04, 16 Сентября 2019
Московская абхазская диаспора и Посольство РА в РФ приглашают первокурсников на традиционную встречу
Встреча пройдёт 22 сентября.

Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Московская абхазская диаспора и Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации приглашают на традиционную встречу первокурсников ‪22 сентября‬. Об этом сообщает пресс-служба МАД. ‬‬

Как отмечается в сообщении, на встрече учащиеся узнают о культурных, образовательных и других мероприятиях, которые регулярно проводятся в Москве нашими соотечественниками.

Также будет возможность познакомиться и пообщаться с представителями абхазских студенческих землячеств московских вузов, записаться в волонтерский центр ежегодного Фестиваля «Апсны», проводимого в Москве.

Встреча пройдёт ‪22 сентября, в 12.00, в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова по адресу: Смоленская пл,. д.13/21. Метро «Смоленская».‬‬

Просьба зарегистрироваться на встречу, сообщив заранее о себе и своем участии координатору МАД по тел. ‪89166200723‬ или по e-mail: info@abkhazmoscow.ru; ‬‬

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