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Молодые артиллеристы ЮВО приступили к выполнению первых боевых стрельб на горном полигоне в Абхазии

12:41, 29 Января 2020
Молодые артиллеристы ЮВО приступили к выполнению первых боевых стрельб на горном полигоне в Абхазии
Скрытная разведка всех целей осуществляется военнослужащими с использованием беспилотных летательных аппаратов, имеющихся на вооружении подразделений соединения.

Сухум. 29 января. Апсныпресс. В Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке новобранцы артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа приступили к выполнению первых боевых стрельб.

В ходе мероприятий на горном полигоне Цабал молодым военнослужащим предстоит из 120-мм минометов «Сани» поразить до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и укрепленные огневые точки противника.

Особое внимание уделяется стрельбе по ненаблюдаемым мишеням, находящимся за естественными преградами – горами, возвышенностями и лесополосами.

Скрытная разведка всех целей осуществляется военнослужащими с использованием беспилотных летательных аппаратов, имеющихся на вооружении подразделений соединения.

Также при выполнении стрельб расчеты артиллерийских орудий выполняют нормативы по оперативному приведению миномета к бою и в походное положение, определению тактически правильного места для стрельбы и смены огневой позиции.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 военнослужащих базы, около 10 процентов из которых – новобранцы, прибывшие в артиллерийские подразделения соединения в конце прошлого года в рамках осеннего 2019 года призыва.

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