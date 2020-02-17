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Молебен, закладка первого камня, концерт: в Ткуарчале начинается строительство храма
14:34, 17 Февраля 2020
Торжественные мероприятия пройдут 20 февраля.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. 20 февраля во Дворце культуры г. Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, знаменующие начало строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
В программе мероприятия: молебен, посвященный началу строительства храма, установка Креста и закладка камня нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии), возложение цветов на мемориальном комплексе.
После официального открытия участка под строительство храма во Дворце культуры Ткуарчала пройдет концерт. Главным гостем концертной программы станет исполнительница православных песен, лауреат многих российских и международных фестивалей Юлия Славянская, которая запомнилась жителям Абхазии песней, посвященной Новому Афону.
Начало торжественных мероприятий в 12:00.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. 20 февраля во Дворце культуры г. Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, знаменующие начало строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
В программе мероприятия: молебен, посвященный началу строительства храма, установка Креста и закладка камня нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии), возложение цветов на мемориальном комплексе.
После официального открытия участка под строительство храма во Дворце культуры Ткуарчала пройдет концерт. Главным гостем концертной программы станет исполнительница православных песен, лауреат многих российских и международных фестивалей Юлия Славянская, которая запомнилась жителям Абхазии песней, посвященной Новому Афону.
Начало торжественных мероприятий в 12:00.
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