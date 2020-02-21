Мираб Кишмария: мы движемся вперед, повышаем уровень боевой подготовки

В Минобороны подвели итоги и поставили задачи.



Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. В Министерстве обороны РА подведены итоги подготовки вооруженных сил РА за февраль и поставлены задачи на март 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.



В мероприятии, проходившем под руководством министра обороны, генерала армии Мираба Кишмария, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, а также военные комиссары районов Абхазии и города Сухум.



На совещании было доложено о состоянии правопорядка, боевой подготовке в воинских частях и подразделениях, о военно-политической обстановке, об организации воспитательной и культурно-досуговой работы, о ходе подготовки к весеннему призыву 2020 года, о выполнении мероприятий боевой и мобилизационной подготовки.



Начальник Генерального штаба ВС РА довел задачи на март.



При этом министр обороны подчеркнул необходимость усиления воинской дисциплины во всех подразделениях МО РА. Обращаясь к военным комиссарам, Мираб Кишмария обратил внимание на важность качественной подготовки и проведения весеннего призыва, а также кадровой работы, связанной с дальнейшим продолжением службы в рядах ВС выпускников Сухумского ВОКУ и высших военно-учебных заведений МО РФ.



«Несмотря на трудности, мы движемся вперед, повышаем уровень боевой подготовки, выполняем задачи по предназначению», – сказал министр обороны.