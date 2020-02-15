APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:40, 15 Февраля 2020
15:50, 14 Февраля 2020 284
14:47, 14 Февраля 2020 319
14:44, 14 Февраля 2020 467
13:03, 14 Февраля 2020 576
12:24, 14 Февраля 2020 386
14:51, 13 Февраля 2020 535
14:47, 13 Февраля 2020 398
14:39, 13 Февраля 2020 594
14:31, 13 Февраля 2020 521
13:14, 13 Февраля 2020 402
12:56, 13 Февраля 2020 430
16:48, 12 Февраля 2020 981
13:14, 12 Февраля 2020 620
13:02, 12 Февраля 2020 484
12:04, 12 Февраля 2020 483
17:33, 11 Февраля 2020 2022
16:57, 11 Февраля 2020 779
16:38, 11 Февраля 2020 539
15:19, 11 Февраля 2020 597
13:22, 11 Февраля 2020 674
17:52, 10 Февраля 2020 442
17:05, 10 Февраля 2020 654
15:45, 10 Февраля 2020 1120
14:55, 10 Февраля 2020 611

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Мираб Кишмария: 15 февраля- праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества

Мираб Кишмария: 15 февраля- праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества

13:40, 15 Февраля 2020
Мираб Кишмария: 15 февраля- праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества
15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов.
 
Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии отмечают день памяти воинов-интернационалистов. По традиции ветераны Афганской 
войны во главе с боевым товарищем, Героем Абхазии, генералом армии Мирабом Кишмария возложили цветы в Сухуме, в Парке Славы, где покоятся воины, погибшие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также к памятнику Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба – бывшего председателя Абхазского союза ветеранов Афганистана, участника боевых действий в Республике Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
 
В канун 31-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана министр  обороны Мираб Кишмария поздравил ветеранов Афганской войны с этой знаменательной датой: «Дорогие воины-интернационалисты и члены семей погибших защитников Отечества, выполнявших интернациональный долг в Афганистане! Дорогие боевые друзья! 

От имени Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю вас с 31-ой годовщиной окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля – праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической Афганской войне.

Доблестные сыны Абхазии, плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всего Советского Союза выполняли свой воинский, патриотический и интернациональный долг перед Родиной в  Афганистане, проявляя при этом мужество и героизм.

К сожалению, как и на любой войне, не удалось избежать потерь. Пусть память о боевых товарищах навсегда сохранится в наших сердцах.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдовам и детям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма!»
 
(АП): Из Абхазии в Афганской войне 1979 – 1989 гг. участвовали 136 человек. 11 человек получили ранения. 15 человек погибли, 13 из них посмертно награждены орденами «Красная Звезда».
Воинами-интернационалистами являются кавалеры ордена «Красная Звезда», герои  Абхазии – министр обороны РА Мираб Кишмария и генерал-лейтенант Владимир Аршба.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика