Мираб Кишмария: 15 февраля- праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества

15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов.



Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии отмечают день памяти воинов-интернационалистов. По традиции ветераны Афганской

войны во главе с боевым товарищем, Героем Абхазии, генералом армии Мирабом Кишмария возложили цветы в Сухуме, в Парке Славы, где покоятся воины, погибшие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также к памятнику Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба – бывшего председателя Абхазского союза ветеранов Афганистана, участника боевых действий в Республике Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.



В канун 31-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана министр обороны Мираб Кишмария поздравил ветеранов Афганской войны с этой знаменательной датой: «Дорогие воины-интернационалисты и члены семей погибших защитников Отечества, выполнявших интернациональный долг в Афганистане! Дорогие боевые друзья!



От имени Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю вас с 31-ой годовщиной окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана.



15 февраля – праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической Афганской войне.



Доблестные сыны Абхазии, плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всего Советского Союза выполняли свой воинский, патриотический и интернациональный долг перед Родиной в Афганистане, проявляя при этом мужество и героизм.



К сожалению, как и на любой войне, не удалось избежать потерь. Пусть память о боевых товарищах навсегда сохранится в наших сердцах.



От всей души желаю воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдовам и детям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма!»



(АП): Из Абхазии в Афганской войне 1979 – 1989 гг. участвовали 136 человек. 11 человек получили ранения. 15 человек погибли, 13 из них посмертно награждены орденами «Красная Звезда».

Воинами-интернационалистами являются кавалеры ордена «Красная Звезда», герои Абхазии – министр обороны РА Мираб Кишмария и генерал-лейтенант Владимир Аршба.

