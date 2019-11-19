Минздравы Абхазии и России пролонгировали Соглашение об обеспечении лекарственными препаратами

Срок действия Соглашения «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия», продлен на 2 года.



Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Сочи подписан документ о продлении на 2 года действия Соглашения «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия», которое было заключено в Москве 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.



Как говорится в сообщении, подписи под документом поставили министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия и статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников.



Тамаз Цахнакия пояснил, что подписанный документ вступит в силу после ратификации Государственной Думой России и Народным Собранием – Парламентом Абхазии. Документ устанавливает порядок обеспечения льготных категорий граждан, как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами.



Кроме того, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в стационарах республики и вопросы реализации межгосударственного Соглашения «Об обязательном медицинском страховании».