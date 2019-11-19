13:06, 23 Ноября 2019 56
09:45, 23 Ноября 2019 303
17:12, 22 Ноября 2019 1281
16:53, 22 Ноября 2019 400
16:12, 22 Ноября 2019 441
15:21, 22 Ноября 2019 266
15:02, 22 Ноября 2019 460
14:14, 22 Ноября 2019 410
11:42, 22 Ноября 2019 359
20:20, 21 Ноября 2019 263
16:32, 21 Ноября 2019 738
16:10, 21 Ноября 2019 470
15:53, 21 Ноября 2019 471
15:27, 21 Ноября 2019 429
15:06, 21 Ноября 2019 327
13:54, 21 Ноября 2019 466
13:14, 21 Ноября 2019 545
11:34, 21 Ноября 2019 537
10:28, 21 Ноября 2019 328
20:06, 20 Ноября 2019 3256
17:24, 20 Ноября 2019 704
16:45, 20 Ноября 2019 714
16:24, 20 Ноября 2019 937
16:16, 20 Ноября 2019 644
15:55, 20 Ноября 2019 414
Популярное
19.11.2019 5045
20.11.2019 3261
20.11.2019 1638
22.11.2019 1288
16.11.2019 1050
20.11.2019 942
19.11.2019 759
Минздравы Абхазии и России пролонгировали Соглашение об обеспечении лекарственными препаратами
356
11:42, 22 Ноября 2019
Срок действия Соглашения «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия», продлен на 2 года.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Сочи подписан документ о продлении на 2 года действия Соглашения «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия», которое было заключено в Москве 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
Как говорится в сообщении, подписи под документом поставили министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия и статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников.
Тамаз Цахнакия пояснил, что подписанный документ вступит в силу после ратификации Государственной Думой России и Народным Собранием – Парламентом Абхазии. Документ устанавливает порядок обеспечения льготных категорий граждан, как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами.
Кроме того, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в стационарах республики и вопросы реализации межгосударственного Соглашения «Об обязательном медицинском страховании».
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Сочи подписан документ о продлении на 2 года действия Соглашения «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия», которое было заключено в Москве 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
Как говорится в сообщении, подписи под документом поставили министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия и статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников.
Тамаз Цахнакия пояснил, что подписанный документ вступит в силу после ратификации Государственной Думой России и Народным Собранием – Парламентом Абхазии. Документ устанавливает порядок обеспечения льготных категорий граждан, как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами.
Кроме того, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в стационарах республики и вопросы реализации межгосударственного Соглашения «Об обязательном медицинском страховании».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.