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Минздравсоцобеспечение: на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в 2019 году затрачено 1 444 932 рубля
67
17:15, 7 Февраля 2020
Пресс-служба Минздравсоцобеспечения прокомментировала заявление Уполномоченного по правам человека.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии прокомментировала заявление Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы.
В комментарии, в частности, говорится:
«В официальном заявлении Уполномоченного по правам человека говорится о том, что «врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев». В своем заявлении омбудсмен также отмечает, что «в 2019 году государство не финансировало больницу на протяжении пяти месяцев, и пациенты не обеспечивались лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения».
В этой связи пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ответственно заявляет, что главные сведения, отмеченные в заявлении Шакрыл, не имели места ни в 2019, ни в 2020 году, а именно, перебоев с финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, просто не было.
В частности, согласно документам, Управлением фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА за весь 2019 год на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в плановом порядке было затрачено 1 444 932 рубля, на начало 2020 года перечислено 12 096 рублей, а в первых числах февраля 2020 – уже 105 166 рублей. Кроме того, по отчетности планово-финансового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА, только в сентябре 2019 года на обеспечение питанием пациентов в данном медучреждении было перечислено 726 434 рублей, в октябре – 361 847 рублей, в декабре – 357 024 рублей, за февраль 2020 года - 450 000 рублей.
Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что за последний год кратковременная задержка с финансированием медикаментозного обеспечения Республиканской специализированной психиатрической больницы имела место лишь в январе 2020 года и была связана с процессом смены устава медучреждения, что напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета. В настоящий момент никаких из перечисленных в заявлении омбудсмена проблем с содержанием и лечением пациентов в данном медучреждении нет.
В свою очередь, обращаемся к Уполномоченному по правам человека в Абхазии Асиде Шакрыл с просьбой в последующем при необходимости в получении столь важных сведений руководствоваться официальными и компетентными источниками, в чем готовы оказать полное содействие».
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии прокомментировала заявление Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы.
В комментарии, в частности, говорится:
«В официальном заявлении Уполномоченного по правам человека говорится о том, что «врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев». В своем заявлении омбудсмен также отмечает, что «в 2019 году государство не финансировало больницу на протяжении пяти месяцев, и пациенты не обеспечивались лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения».
В этой связи пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ответственно заявляет, что главные сведения, отмеченные в заявлении Шакрыл, не имели места ни в 2019, ни в 2020 году, а именно, перебоев с финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, просто не было.
В частности, согласно документам, Управлением фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА за весь 2019 год на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в плановом порядке было затрачено 1 444 932 рубля, на начало 2020 года перечислено 12 096 рублей, а в первых числах февраля 2020 – уже 105 166 рублей. Кроме того, по отчетности планово-финансового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА, только в сентябре 2019 года на обеспечение питанием пациентов в данном медучреждении было перечислено 726 434 рублей, в октябре – 361 847 рублей, в декабре – 357 024 рублей, за февраль 2020 года - 450 000 рублей.
Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что за последний год кратковременная задержка с финансированием медикаментозного обеспечения Республиканской специализированной психиатрической больницы имела место лишь в январе 2020 года и была связана с процессом смены устава медучреждения, что напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета. В настоящий момент никаких из перечисленных в заявлении омбудсмена проблем с содержанием и лечением пациентов в данном медучреждении нет.
В свою очередь, обращаемся к Уполномоченному по правам человека в Абхазии Асиде Шакрыл с просьбой в последующем при необходимости в получении столь важных сведений руководствоваться официальными и компетентными источниками, в чем готовы оказать полное содействие».
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