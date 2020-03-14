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Минздрав: внимание – фейк!
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14:50, 17 Марта 2020
Минздравсоцобеспечения Абхазии предупреждает!
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии заявила о распространении ложной информации.
В заявлении ответственно заявлено: «Активно распространяемая 17 марта 2020 года в социальных мессенджерах информация о том, что якобы сегодня, «в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции…», не соответствует действительности, более того, не имеет под собой никаких оснований и является стопроцентным фейком.
Обращаемся с убедительной просьбой к гражданам Абхазии критически относиться к подобного рода рассылкам и доверять лишь официальным источникам информации».
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