Минздрав: внимание – фейк!

Минздравсоцобеспечения Абхазии предупреждает!







Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии заявила о распространении ложной информации.







В заявлении ответственно заявлено: «Активно распространяемая 17 марта 2020 года в социальных мессенджерах информация о том, что якобы сегодня, «в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции…», не соответствует действительности, более того, не имеет под собой никаких оснований и является стопроцентным фейком.







Обращаемся с убедительной просьбой к гражданам Абхазии критически относиться к подобного рода рассылкам и доверять лишь официальным источникам информации».