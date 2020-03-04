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Минздрав России: общее состояние Аслана Бжания удовлетворительное
16:23, 5 Марта 2020
Министерство здравоохранения России проинформировало Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Министерство здравоохранения Российской Федерации ответило на официальный запрос Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия о состоянии здоровья кандидата в Президенты РА Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
В документе говорится:
«Общее состояние пациента оценивается, как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Соответствующую лекарственную терапию получает».
Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Министерство здравоохранения Российской Федерации ответило на официальный запрос Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия о состоянии здоровья кандидата в Президенты РА Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
В документе говорится:
«Общее состояние пациента оценивается, как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Соответствующую лекарственную терапию получает».
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