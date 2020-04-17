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Минобороны Абхазии: подразделения РХБЗ ЧФ прибывают в Абхазию в рамках выполнения плана учебных мероприятий
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16:37, 17 Апреля 2020
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского Флота Минобороны РФ при необходимости готовы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Начальник пресс-службы Министерства обороны РА Роланд Джоджуа прокомментировал информацию о «переброске военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом».
Как подчеркнул Роланд Джоджуа российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского Флота Минобороны России прибывают в Абхазию в рамках исполнения плана учебных мероприятий.
«В ходе проведения учений, при необходимости, если Правительство РА, Минздравсоцобеспечения РА или Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса обратятся за помощью, например, для дезинфекции тех или иных объектов, в этом случае подразделения РХБЗ готовы оказать помощь», – пояснил Джоджуа.
В Минобороны Абхазии еще раз подчеркнули, что подразделения РХБЗ не направляются в республику специально для помощи в борьбе с коронавирусом.
«Они действуют по плану подготовки частей и подразделений Черноморского Флота РФ», – сказал Роланд Джоджуа.
(АП): Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщила, что колонна из 13 специальных автомобилей совершает марш с полуострова в Республику Абхазия. На месте флотские подразделения РХБЗ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, используемой для дезинфекции. Совместно с местными медицинскими специалистами будет определён объём предстоящих работ. После чего начнутся дезинфекционные мероприятия.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Начальник пресс-службы Министерства обороны РА Роланд Джоджуа прокомментировал информацию о «переброске военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом».
Как подчеркнул Роланд Джоджуа российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского Флота Минобороны России прибывают в Абхазию в рамках исполнения плана учебных мероприятий.
«В ходе проведения учений, при необходимости, если Правительство РА, Минздравсоцобеспечения РА или Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса обратятся за помощью, например, для дезинфекции тех или иных объектов, в этом случае подразделения РХБЗ готовы оказать помощь», – пояснил Джоджуа.
В Минобороны Абхазии еще раз подчеркнули, что подразделения РХБЗ не направляются в республику специально для помощи в борьбе с коронавирусом.
«Они действуют по плану подготовки частей и подразделений Черноморского Флота РФ», – сказал Роланд Джоджуа.
(АП): Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщила, что колонна из 13 специальных автомобилей совершает марш с полуострова в Республику Абхазия. На месте флотские подразделения РХБЗ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, используемой для дезинфекции. Совместно с местными медицинскими специалистами будет определён объём предстоящих работ. После чего начнутся дезинфекционные мероприятия.
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