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Минкультуры Абхазии совместно с Юношеской библиотекой запустили акцию «Читаем классику»

12:37, 26 Мая 2020
Минкультуры Абхазии совместно с Юношеской библиотекой запустили акцию «Читаем классику»
Акция стартовала на сайте и на страницах соцсетей Министерства культуры Абхазии с 26 мая и завершится 1 июня.

Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Министерство культуры Абхазии совместно с Республиканской юношеской библиотекой проводит онлайн-мероприятие «Читаем классику». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства. 

Как отметила и.о. министра культуры Эльвира Арсалия: «Акция приурочена к праздникам - День библиотек и Международный день защиты детей. Ее главная цель — развитие библиотечного и книжного дела, популяризация чтения и организация новых форматов для привлечения молодежи». По ее словам, в мероприятии примут участие сотрудники Министерства и библиотеки, будут прочитаны лучшие произведения российских и абхазских классиков. 

При этом директор библиотеки Юлия Еник отметила: «В реалиях сегодняшнего дня, когда весь мир разобщен, мы решили внести в жизнь наших слушателей немного позитива». 

Акция стартовала на официальном сайте и на страницах социальных сетей в интернете Министерства культуры РА с 26 мая и будет проходить до 1 июня.


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