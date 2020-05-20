Минкультуры Абхазии совместно с Юношеской библиотекой запустили акцию «Читаем классику»

Акция стартовала на сайте и на страницах соцсетей Министерства культуры Абхазии с 26 мая и завершится 1 июня.



Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Министерство культуры Абхазии совместно с Республиканской юношеской библиотекой проводит онлайн-мероприятие «Читаем классику». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.



Как отметила и.о. министра культуры Эльвира Арсалия: «Акция приурочена к праздникам - День библиотек и Международный день защиты детей. Ее главная цель — развитие библиотечного и книжного дела, популяризация чтения и организация новых форматов для привлечения молодежи». По ее словам, в мероприятии примут участие сотрудники Министерства и библиотеки, будут прочитаны лучшие произведения российских и абхазских классиков.



При этом директор библиотеки Юлия Еник отметила: «В реалиях сегодняшнего дня, когда весь мир разобщен, мы решили внести в жизнь наших слушателей немного позитива».



Акция стартовала на официальном сайте и на страницах социальных сетей в интернете Министерства культуры РА с 26 мая и будет проходить до 1 июня.



