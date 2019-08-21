Министры экономики Абхазии и Сирии обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран

В Дамаске прошла встреча министра экономики Абхазии с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики.



Сухум. 27 августа. Апсныпресс. В Дамаске прошла встреча министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Самер Халилем. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики РА.



В ходе встречи министры обсудили вопросы текущего торгово-экономического взаимодействия двух стран. Адгур Ардзинба проинформировал сирийского коллегу о том, что Правительство Абхазии в соответствии с ранее подписанными соглашениями утвердило состав абхазской части Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.



«Правительство сформировало абхазскую часть данного Комитета. Теперь мы готовы эффективно исполнять любые поставленные задачи в соответствии с запросами общества в Абхазии и Сирии и оперативно решать возникающие трудности в различных сферах взаимодействия республик», - отметил Ардзинба.



Министр экономики и внешней торговли Сирии сообщил, что формирование сирийской части Комитета находится на завершающей стадии. По его словам, в ближайшее время сирийская сторона уведомит абхазскую сторону о проделанной в этом направлении работе.



Министр экономики Абхазии отметил, что конкретные направления работы Совместного абхазо-сирийского комитета будут обозначены на первом заседании.



«До конца текущего года состоится первое заседание Комитета на территории Республики Абхазия, где будет детально определена конкретная повестка его работы», - уточнил Адгур Ардзинба.



Кроме того, делегация Министерства экономики Абхазии, по приглашению сирийской стороны, примет участие в 61-й международной Дамасской ярмарке, которая состоится 28 августа.



