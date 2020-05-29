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Министром культуры Абхазии назначен Гудиса Агрба
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19:22, 5 Июня 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия.
(АП): Агрба Гудиса Эдуардович – родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР.
В 2002 году окончил Сухумскую среднюю школу №14 им. А. П. Чехова.
2002-2007 гг. – обучение (с отличием) по специальности «История и право» в Абхазском государственном университете.
2007-2008 гг. – научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.
2008-2011 гг. – старший референт информационно-аналитического отдела, зав. сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Абхазия.
2011-2012 гг. – служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.
2012-2014 гг. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
2015-2020 гг. – занимался предпринимательской деятельностью.
2007-2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.
Женат, отец двоих сыновей.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия.
(АП): Агрба Гудиса Эдуардович – родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР.
В 2002 году окончил Сухумскую среднюю школу №14 им. А. П. Чехова.
2002-2007 гг. – обучение (с отличием) по специальности «История и право» в Абхазском государственном университете.
2007-2008 гг. – научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.
2008-2011 гг. – старший референт информационно-аналитического отдела, зав. сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Абхазия.
2011-2012 гг. – служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.
2012-2014 гг. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
2015-2020 гг. – занимался предпринимательской деятельностью.
2007-2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.
Женат, отец двоих сыновей.
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