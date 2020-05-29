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Министром культуры Абхазии назначен Гудиса Агрба

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19:22, 5 Июня 2020
Министром культуры Абхазии назначен Гудиса Агрба
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия.

   
(АП): Агрба Гудиса Эдуардович – родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР. 

В 2002 году окончил Сухумскую среднюю школу №14 им. А. П. Чехова.

2002-2007 гг. – обучение (с отличием) по специальности «История и право» в Абхазском государственном университете.

2007-2008 гг. – научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.

2008-2011 гг. – старший референт информационно-аналитического отдела, зав. сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Абхазия.

2011-2012 гг. – служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.

2012-2014 гг. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.

2015-2020 гг. – занимался предпринимательской деятельностью.

2007-2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.

Женат, отец двоих сыновей.

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