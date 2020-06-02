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Министра культуры Гудису Агрба представили коллективу
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14:25, 8 Июня 2020
Указом Президента Абхазии Гудиса Агрба назначен министром культуры РА.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Вице-президент РА Бадра Гунба и первый вице-премьер РА Беслан Джопуа представили нового министра культуры Абхазии Гудису Агрба коллективу ведомства.
При этом Гунба подчеркнул: «Мы понимаем, что возможности культуры зависят от возможностей государства. Надеюсь, что коллектив поддержит нового министра и совместными усилиями продолжит то, что было начато, а также поставит новые цели. Важно развивать национальные коллективы, в частности, Абхазский драматический театр и др.».
Беслан Джопуа от имени Правительства поздравил Гудису Агрба и пожелал удачи в работе. Он также поблагодарил экс-министра Эльвиру Арсалия за качественно реализованные государственные проекты.
Со своей стороны, Гудиса Агрба обратился к коллективу: «Я рад работать в таком профессиональном коллективе. Впереди у нас ряд задач, в реализации которых я надеюсь, на участие каждого из вас. Задачи разного уровня: первоочередные и среднесрочные, требующие глубинного анализа положения дел в каждом подведомственном учреждении и пр. К первоочередным я бы отнес определение формата работы театров и выставочного зала республики в период карантинных мер. С соблюдением определённых санитарных требований, конечно. С такой просьбой мы постараемся обратиться к Правительству».
Гудиса Агрба поблагодарил руководство страны за доверие и Эльвиру Арсалия - за труд, творческий подход к любой ситуации, за высокую организацию всех значимых для Абхазии культурных мероприятий.
Эльвира Арсалия также пожелала Агрба удачи в реализации поставленных задач и планов: «За 6 лет реализовано много проектов по развитию международного культурного сотрудничества, сохранению историко-культурного наследия и поддержке деятельности культурных учреждений. Культурные коллективы нашей страны преисполнены своими устоявшимися традициями. Гудиса Эдуардович, вам желаю удачи в работе, чтобы появлялись новые идеи, чтобы наша культура достойно представляла республику».
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Вице-президент РА Бадра Гунба и первый вице-премьер РА Беслан Джопуа представили нового министра культуры Абхазии Гудису Агрба коллективу ведомства.
При этом Гунба подчеркнул: «Мы понимаем, что возможности культуры зависят от возможностей государства. Надеюсь, что коллектив поддержит нового министра и совместными усилиями продолжит то, что было начато, а также поставит новые цели. Важно развивать национальные коллективы, в частности, Абхазский драматический театр и др.».
Беслан Джопуа от имени Правительства поздравил Гудису Агрба и пожелал удачи в работе. Он также поблагодарил экс-министра Эльвиру Арсалия за качественно реализованные государственные проекты.
Со своей стороны, Гудиса Агрба обратился к коллективу: «Я рад работать в таком профессиональном коллективе. Впереди у нас ряд задач, в реализации которых я надеюсь, на участие каждого из вас. Задачи разного уровня: первоочередные и среднесрочные, требующие глубинного анализа положения дел в каждом подведомственном учреждении и пр. К первоочередным я бы отнес определение формата работы театров и выставочного зала республики в период карантинных мер. С соблюдением определённых санитарных требований, конечно. С такой просьбой мы постараемся обратиться к Правительству».
Гудиса Агрба поблагодарил руководство страны за доверие и Эльвиру Арсалия - за труд, творческий подход к любой ситуации, за высокую организацию всех значимых для Абхазии культурных мероприятий.
Эльвира Арсалия также пожелала Агрба удачи в реализации поставленных задач и планов: «За 6 лет реализовано много проектов по развитию международного культурного сотрудничества, сохранению историко-культурного наследия и поддержке деятельности культурных учреждений. Культурные коллективы нашей страны преисполнены своими устоявшимися традициями. Гудиса Эдуардович, вам желаю удачи в работе, чтобы появлялись новые идеи, чтобы наша культура достойно представляла республику».
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