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Министр экономики провела встречу с председателем Госкомитета по статистке

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17:16, 20 Мая 2020
Министр экономики провела встречу с председателем Госкомитета по статистке
Обсуждались вопросы усовершенствования сбора и обработки информации для составления статистических материалов.

Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела встречу с председателем Государственного комитета по статистике Камой Гогия.

На встрече обсуждались вопросы усовершенствования сбора и обработки информации для составления статистических материалов.

Кристина Озган обратила внимание, что структура показателей социально-экономического развития Республики Абхазия, представленная в ежегодно издаваемом сборнике «Абхазия в цифрах», требует более точной детализации в разрезе отраслей и порядке формирования данных.

«В ходе подготовки анализа текущей ситуации в экономике мы столкнулись с некоторыми трудностями в определении фактического положения дел. Несмотря на то, что работа в этом направлении в Госстатистике велась и ситуация менялась, были положительные изменения, сегодняшние данные по анализу статистических данных свидетельствуют о том, что есть выпадения фактических показателей по определенным разделам», – пояснила Озган.

По мнению министра, такая важная отрасль как «туризм» отдельно не выведена, и представленный материал не позволяет дать полную оценку состоянию отрасли. Имеющиеся статистические данные по разделам «транспорт», «сельское хозяйство» и др. не отражают полную картину состояния отраслей ввиду отсутствия информации по отдельным их направлениям. 

Также вице-премьер, министр экономики считает, что требует доработки информация по блоку «Рынок труда и уровень жизни населения».

По словам Кристины Озган, экономисты, анализируя ситуацию в экономике, стремятся к тому, чтобы оценить уровень ВВП, и именно в вопросе соответствия указанного в статистических материалах уровня ВВП фактическому положению дел есть проблемы.

«Есть недостающая информация по отдельным направлениям, и это не дает возможность полноценно смоделировать фактическое положение дел и может влиять на эффективность решений при определении целей и задач, которые стоят на ближайшую перспективу», – отметила она.

По словам председателя Госкомитета по статистике  Камы Гогия, у ведомства есть трудности со своевременным предоставлением отчетности от организаций, а также сама система отчетности ведется по старому и новому учету. По ее убеждению, для приведения системы статистики на соответствующий уровень необходимо активное содействие Министерства экономики.

«Госкомитет имеет наработанные предложения, которые будут направлены в ближайшее время», – отметила Гогия.

Со своей стороны Кристина Озган выразила готовность подключиться к данному процессу и отметила необходимость проведения соответствующей реформы.

«До конца следующей недели мы ждем от вас все предложения, затем группа специалистов наших ведомств приступит к работе. Мы будем инициировать соответствующие решения Правительства для решения этих задач», – подытожила Озган

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