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Минэк скорректировал сроки сдачи в эксплуатацию объектов Инвестпрограммы 2017-2019 гг.

140
15:45, 1 Июня 2020
Минэк скорректировал сроки сдачи в эксплуатацию объектов Инвестпрограммы 2017-2019 гг.
На совещании в Министерстве экономики РА были подписаны соответствующие протоколы.

Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган на совещании с представителями Управления капитального строительства и подрядных организаций обсудила сроки завершения работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму 2017-2019 гг. Об этом говорится на сайте Министерства экономики РА. 

Как говорится в сообщении, Кристина Озган проинформировала об утверждении окончательных сроков завершения работ и подчеркнула: «Я не буду останавливаться на тех впечатлениях, которые у нас сложились по итогам проверки. Я просто хочу от вас услышать конкретную позицию относительно данных сроков, и ваши заверения, что все взятые на себя обязательства будут выполнены». 

Со своей стороны, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о реализации строительных работ на двух подстанциях «Сухум-1» и «Гудаута», которые начались в конце прошлого года. «В прошлом году было освоено около 20 млн рублей по ПС 110 кВ «Сухум-1». Работы проведены, модуль и часть силового оборудования уже установлены. В связи с пандемией коронавируса у нас усложнился процесс заказа и доставки определенного оборудования. При адекватных сроках доставки все работы будут завершены в пределах оговоренных сроков», – пояснил он. 

При этом, вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что к РУП «Черноморэнерго» претензий по срокам нет. 

По итогам совещания, все подрядчики подписали соответствующие протоколы о сроках завершения работ. 

Кристина Озган отметила, что работы на объектах будут находиться под постоянным контролем Министерства экономики и поручила УКСу еженедельно информировать о ходе работ. По ее словам, в случае срывов утвержденных графиков работ Министерство экономики будет обращаться в соответствующие органы о принятии мер воздействия.

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