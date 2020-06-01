Минэк скорректировал сроки сдачи в эксплуатацию объектов Инвестпрограммы 2017-2019 гг.

На совещании в Министерстве экономики РА были подписаны соответствующие протоколы.



Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган на совещании с представителями Управления капитального строительства и подрядных организаций обсудила сроки завершения работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму 2017-2019 гг. Об этом говорится на сайте Министерства экономики РА.



Как говорится в сообщении, Кристина Озган проинформировала об утверждении окончательных сроков завершения работ и подчеркнула: «Я не буду останавливаться на тех впечатлениях, которые у нас сложились по итогам проверки. Я просто хочу от вас услышать конкретную позицию относительно данных сроков, и ваши заверения, что все взятые на себя обязательства будут выполнены».



Со своей стороны, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о реализации строительных работ на двух подстанциях «Сухум-1» и «Гудаута», которые начались в конце прошлого года. «В прошлом году было освоено около 20 млн рублей по ПС 110 кВ «Сухум-1». Работы проведены, модуль и часть силового оборудования уже установлены. В связи с пандемией коронавируса у нас усложнился процесс заказа и доставки определенного оборудования. При адекватных сроках доставки все работы будут завершены в пределах оговоренных сроков», – пояснил он.



При этом, вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что к РУП «Черноморэнерго» претензий по срокам нет.



По итогам совещания, все подрядчики подписали соответствующие протоколы о сроках завершения работ.



Кристина Озган отметила, что работы на объектах будут находиться под постоянным контролем Министерства экономики и поручила УКСу еженедельно информировать о ходе работ. По ее словам, в случае срывов утвержденных графиков работ Министерство экономики будет обращаться в соответствующие органы о принятии мер воздействия.

