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Михаил Пиканин возглавил Госкомитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту
17:27, 30 Января 2020
Соответствующий Указ подписал исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба.
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
В Указе говорится:
«Назначить исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Пиканина Михаила Геннадьевича».
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
В Указе говорится:
«Назначить исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Пиканина Михаила Геннадьевича».
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