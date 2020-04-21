APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
18:43, 28 Апреля 2020 26
17:12, 28 Апреля 2020 100
14:07, 28 Апреля 2020 526
13:42, 28 Апреля 2020 194
09:00, 28 Апреля 2020 316
18:37, 27 Апреля 2020 666
17:34, 27 Апреля 2020 602
14:15, 27 Апреля 2020 429
14:09, 27 Апреля 2020 837
11:52, 26 Апреля 2020 847
12:07, 25 Апреля 2020 795
12:02, 25 Апреля 2020 773
22:53, 24 Апреля 2020 801
16:03, 24 Апреля 2020 1589
15:13, 24 Апреля 2020 1068
14:47, 24 Апреля 2020 889
14:37, 24 Апреля 2020 1232
13:05, 24 Апреля 2020 1231
12:40, 24 Апреля 2020 1078
11:55, 24 Апреля 2020 768
18:07, 23 Апреля 2020 1072
15:58, 23 Апреля 2020 1000
15:53, 23 Апреля 2020 737
15:46, 23 Апреля 2020 822
14:37, 23 Апреля 2020 991

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра Абхазии

Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра Абхазии

26
18:43, 28 Апреля 2020
Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра Абхазии
«Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества», – говорится в поздравлении. 

Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил  премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с назначением на должность  главы Правительства.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на должность премьер-министра Республики Абхазия.

Россию и Абхазию связывают дружественные, добрососедские отношения. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на Вашем ответственном посту».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика