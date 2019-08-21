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Михаил Козлов: очень заметно, что людей волнует судьба республики
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22:52, 25 Августа 2019
Наблюдатели из России – о выборах Президента Абхазии.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. Представители делегации Совета Федерации Федерального Собрания России, которые прибыли в страну в качестве наблюдателей, прокомментировали ситуацию на выборах Президента Абхазии.
Руководитель делегации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарид Мухаметшин подчеркнул, что делегация начала активную работу с утра: «Мы побывали на открытии участков. И везде картина примерно одинаковая – спокойное голосование, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов. Если и есть замечания, то они больше касаются работы ЦИК. Мы отметили достаточно хорошую явку».
Другой член делегации Михаил Козлов отметил: «Очень ярко и заметно то, что людей волнует судьба республики. Поэтому они с самого раннего утра шли на участки, чтобы реализовать свое волеизъявление. Замечаний практически нет. Все председатели избирательных участков знают свои обязанности. Нет какой-то неорганизованности, все идет в рамках законодательства. Сегодня народ Абхазии выразил свою волю, и нет сомнений, что выборы буду признаны действительными».
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. Представители делегации Совета Федерации Федерального Собрания России, которые прибыли в страну в качестве наблюдателей, прокомментировали ситуацию на выборах Президента Абхазии.
Руководитель делегации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарид Мухаметшин подчеркнул, что делегация начала активную работу с утра: «Мы побывали на открытии участков. И везде картина примерно одинаковая – спокойное голосование, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов. Если и есть замечания, то они больше касаются работы ЦИК. Мы отметили достаточно хорошую явку».
Другой член делегации Михаил Козлов отметил: «Очень ярко и заметно то, что людей волнует судьба республики. Поэтому они с самого раннего утра шли на участки, чтобы реализовать свое волеизъявление. Замечаний практически нет. Все председатели избирательных участков знают свои обязанности. Нет какой-то неорганизованности, все идет в рамках законодательства. Сегодня народ Абхазии выразил свою волю, и нет сомнений, что выборы буду признаны действительными».
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