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Михаил Козлов: очень заметно, что людей волнует судьба республики

14
22:52, 25 Августа 2019
Михаил Козлов: очень заметно, что людей волнует судьба республики
Наблюдатели из России – о выборах Президента Абхазии.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. Представители делегации Совета Федерации Федерального Собрания России, которые прибыли в страну в качестве наблюдателей, прокомментировали ситуацию на выборах Президента Абхазии.

Руководитель делегации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарид Мухаметшин подчеркнул, что делегация начала активную работу с утра: «Мы побывали на открытии участков. И везде картина примерно одинаковая – спокойное голосование, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов. Если и есть замечания, то они больше касаются работы ЦИК. Мы отметили достаточно хорошую явку». 

Другой член делегации Михаил Козлов отметил: «Очень ярко и заметно то, что людей волнует судьба республики. Поэтому они с самого раннего утра шли на участки, чтобы реализовать свое волеизъявление. Замечаний практически нет. Все председатели избирательных участков знают свои обязанности. Нет какой-то неорганизованности, все идет в рамках законодательства. Сегодня народ Абхазии выразил свою волю, и нет сомнений, что выборы буду признаны действительными». 



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