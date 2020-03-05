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МИД РА призвал президента Грузии публично высказать аргументированную позицию в отношении предложения Абхазии о подписании соглашения по неприменению силы
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22:00, 5 Марта 2020
Комментарий Министерства иностранных дел Абхазии.
Сухум. 5 марта. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали выступление в парламенте президента Грузии с ежегодным докладом:
«В ходе своего выступления в парламенте с ежегодным докладом президент Грузии С. Зурабишвили не обошла стороной и «оккупированные территории», которые она назвала «главным вызовом» для Грузии.
Президент Грузии заявила, что правительство уже предприняло важные мирные шаги в связи с оккупированными территориями, «но помимо этих шагов, мы должны подготовиться к реализации более основательной политики», - сказала С. Зурабишвили.
В этой связи считаем необходимым отметить, что в Республике Абхазия не знакомы с «важными мирными шагами», которые якобы осуществило правительство Грузии в отношении Республики Абхазия. Если под этими шагами подразумевается т.н. «шаг к лучшему будущему», то едва ли можно считать данную программу значимой инициативой для восстановления доверия и нормализации отношений.
Что касается Российской Федерации, которую С. Зурабишвили считает препятствием для урегулирования, то следует заметить, что именно Россия выступает в качестве союзника и стратегического партнера Абхазии, гаранта безопасности республики. В этом контексте Москва играет исключительно стабилизирующую роль, создавая необходимые условия для диалога и препятствуя нарастанию напряженности в регионе.
Позиция Республики Абхазия заключается в том, что единственно разумным и адекватным шагом для налаживания межгосударственного диалога между Абхазией и Грузией может быть подписание юридически обязывающего документа о гарантиях неприменения военной силы. Форма документа и формат встречи, в рамках которой может быть подписан подобный акт, разумеется, должны быть предметом обсуждения заинтересованных сторон.
Принимая во внимание вышеизложенное, призываем президента Грузии публично высказать аргументированную позицию в отношении предложения Республики Абхазия о подписании вышеуказанного документа».
Сухум. 5 марта. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали выступление в парламенте президента Грузии с ежегодным докладом:
«В ходе своего выступления в парламенте с ежегодным докладом президент Грузии С. Зурабишвили не обошла стороной и «оккупированные территории», которые она назвала «главным вызовом» для Грузии.
Президент Грузии заявила, что правительство уже предприняло важные мирные шаги в связи с оккупированными территориями, «но помимо этих шагов, мы должны подготовиться к реализации более основательной политики», - сказала С. Зурабишвили.
В этой связи считаем необходимым отметить, что в Республике Абхазия не знакомы с «важными мирными шагами», которые якобы осуществило правительство Грузии в отношении Республики Абхазия. Если под этими шагами подразумевается т.н. «шаг к лучшему будущему», то едва ли можно считать данную программу значимой инициативой для восстановления доверия и нормализации отношений.
Что касается Российской Федерации, которую С. Зурабишвили считает препятствием для урегулирования, то следует заметить, что именно Россия выступает в качестве союзника и стратегического партнера Абхазии, гаранта безопасности республики. В этом контексте Москва играет исключительно стабилизирующую роль, создавая необходимые условия для диалога и препятствуя нарастанию напряженности в регионе.
Позиция Республики Абхазия заключается в том, что единственно разумным и адекватным шагом для налаживания межгосударственного диалога между Абхазией и Грузией может быть подписание юридически обязывающего документа о гарантиях неприменения военной силы. Форма документа и формат встречи, в рамках которой может быть подписан подобный акт, разумеется, должны быть предметом обсуждения заинтересованных сторон.
Принимая во внимание вышеизложенное, призываем президента Грузии публично высказать аргументированную позицию в отношении предложения Республики Абхазия о подписании вышеуказанного документа».
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