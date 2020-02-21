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МИД РА призвал граждан Абхазии воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией
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18:14, 26 Февраля 2020
Представителям государственных органов власти - приостановить рабочие визиты в страны, где обнаружен вирус COVID-19.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ряде государств, Министерство иностранных дел Республики Абхазия призвало граждан Республики Абхазия воздержаться без крайней необходимости от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения данным заболеванием.
Кроме того, МИД РА обратился к представителям государственных органов власти, общественных организаций с призывом приостановить осуществление рабочих визитов в страны, где обнаружен вирус COVID-19.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ряде государств, Министерство иностранных дел Республики Абхазия призвало граждан Республики Абхазия воздержаться без крайней необходимости от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения данным заболеванием.
Кроме того, МИД РА обратился к представителям государственных органов власти, общественных организаций с призывом приостановить осуществление рабочих визитов в страны, где обнаружен вирус COVID-19.
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