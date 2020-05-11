МИД РА обратился к гражданам Абхазии, выезжающим на регулярное лечение в Россию

В обращении представлен перечень документов, которые необходимо предоставить в МИД РА до 18:00 12 мая.



Сухум. 11 мая. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ограничению передвижения через государственную границу Республики Абхазия и Российской Федерации, Министерство иностранных дел Абхазии обратилось со следующим:



Гражданам Республики Абхазия, выезжающим на регулярное лечение в Российскую Федерацию, и сопровождающим их лицам (не более 1 чел.), необходимо ‪до 18:00 12 мая 2020 года‬ предоставить в Министерство иностранных дел Республики Абхазия документы:



● Паспорт гражданина Республики Абхазия;



● Паспорт гражданина Российской Федерации;



● Документ, подтверждающий прохождение регулярного лечения в медицинском учреждении.



В обращении отмечается, что при подаче документов необходимо иметь при себе маску и перчатки.

