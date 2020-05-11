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МИД РА обратился к гражданам Абхазии, выезжающим на регулярное лечение в Россию

99
13:57, 11 Мая 2020
МИД РА обратился к гражданам Абхазии, выезжающим на регулярное лечение в Россию
В обращении представлен перечень документов, которые необходимо предоставить в МИД РА до 18:00 12 мая. 

Сухум. 11 мая. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ограничению передвижения через государственную границу Республики Абхазия и Российской Федерации, Министерство иностранных дел Абхазии обратилось со следующим:

Гражданам Республики Абхазия, выезжающим на регулярное лечение в Российскую Федерацию, и сопровождающим их лицам (не более 1 чел.), необходимо ‪до 18:00 12 мая 2020 года‬ предоставить в Министерство иностранных дел Республики Абхазия документы:

● Паспорт гражданина Республики Абхазия;

● Паспорт гражданина Российской Федерации;

● Документ, подтверждающий прохождение регулярного лечения в медицинском учреждении.
 
В обращении отмечается, что при подаче документов необходимо иметь при себе маску и перчатки.

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