МИД РА: готовы выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми партнерами, проявляющими уважение к суверенитету Абхазии





Сухум. 13 июля. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прокомментировали заявление РОО «Аруаа».





В комментарии говорится: «Как известно, РОО «Аруаа» выступила с заявлением, в котором обратилась с призывом к действующему Президенту Республики Абхазия Аслану Бжания дать дополнительные разъяснения относительно его видения дальнейших перспектив выстраивания взаимоотношений с Грузией.





Хотелось бы напомнить, что на протяжении многих лет, взаимоотношения между нашими странами характеризуются жестким антагонизмом, периодически принимавшим формы открытого вооруженного противостояния. В настоящее время Республика Абхазия лишена каких-либо возможностей в части отстаивания своих национальных интересов на международной арене. Мы не представлены в крупнейших международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и многих других. Единственным действующим международным форматом, в работе которого в равной степени участвуют представители Республики Абхазия, остаются Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Данная площадка создана по инициативе президентов России и Франции при посредничестве таких международных организаций, как ООН, ЕС и ОБСЕ.





При этом, многие общественно-политические деятели Абхазии относятся к данному международному формату скептически, ссылаясь на то, что в нем не наблюдается существенных подвижек. Однако основной задачей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье является поиск компромиссных решений для последующего подписания договора между Республикой Абхазия и Республикой Грузия о международных гарантиях неприменения силы в отношении друг друга. Обеспечение безопасности наших граждан – задача №1, и мы действуем, руководствуясь именно этим постулатом. Вряд ли эти прописные истины необходимо доказывать внутри страны.





На основании изложенного утверждаем, что подписание с Грузией договора, исключающего возобновление боевых действий, гарантом исполнения которого выступят авторитетные международные организации, является приоритетной задачей внешней политики Республики Абхазия на этом историческом этапе. Президент Республики Абхазия четко отразил эти тезисы в ходе пресс-конференций, имевших место в последнее время. В дальнейшем Президент также намерен твердо придерживаться этих принципов для отстаивания интересов Республики Абхазия на любых международных площадках. Исходим из того, что Республика Абхазия является суверенным независимым государством, чей политический статус закреплен Конституцией и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах. При этом придерживаемся принципа открытости и готовности выстраивать полноценные и равноправные взаимоотношения со всеми заинтересованными партнерами, разделяющими подобные подходы и проявляющими уважение к суверенитету Абхазии».