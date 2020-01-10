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МИД РА: диалог между Сухумом и Тбилиси станет возможным только после подписания документа о неприменении военной силы друг против друга
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12:23, 17 Января 2020
Министерство иностранных дел Абхазии распространило заявление.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии обратили внимание на реакцию грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала диалога между двумя странами, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии.
Как говорится в сообщении:
«В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.
В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров.
Следует напомнить, что Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов.
В дальнейшем в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и последовавшего вслед за этим признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия были открыты Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В данном формате участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Считаем диалог в рамках Женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга».
Сухум. 17 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии обратили внимание на реакцию грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала диалога между двумя странами, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии.
Как говорится в сообщении:
«В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.
В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров.
Следует напомнить, что Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов.
В дальнейшем в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и последовавшего вслед за этим признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия были открыты Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В данном формате участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Считаем диалог в рамках Женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга».
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