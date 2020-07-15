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МИД Абхазии выражает соболезнование родным и близким Владимира Авидзба
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11:34, 21 Июля 2020
На 83-ем году ушел из жизни Авидзба Владимир Джамалович.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с глубоким прискорбием восприняло известие о скоропостижной кончине выдающегося государственного и общественного деятеля, депутата Верховного Совета Абхазской АССР, Полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике с 1994 по 2014 годы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия, заслуженного журналиста Абхазии Авидзба Владимира Джамаловича.
«Владимир Джамалович являлся одним из тех, кто стоял у истоков создания Полномочного Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике. Он внес огромный вклад в укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой, развитие контактов с руководством Турции.
Это был человек, понимающий все тонкости дипломатической службы, твердо отстаивающий интересы Республики, ее авторитета и право на самоопределение на международной арене.
Будучи истинным патриотом своей Родины и обладающий высоким интеллектом, мудростью, энергией он внес неоценимый вклад в развитие абхазской дипломатической школы», - отмечается в соболезновании внешнеполитического ведомства Абхазии.
За особые заслуги перед Отечеством Авидзба В.Д. был награжден орденами «Ахьдз-Апша» III степени и «Знак Почета», медалями СССР.
Имя Владимира Джамаловича навсегда вписано в историю дипломатии Республики Абхазия, как образец самоотверженного служения Родине.
Руководство и коллектив министерства иностранных дел в этот скорбный час разделяет горечь невосполнимой утраты достойного сына абхазского народа и скорбит вместе с родными и близкими Владимира Джамаловича Авидзба.
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