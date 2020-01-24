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МИД Абхазии рекомендует гражданам страны воздержаться от посещения Китайской Народной Республики
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15:29, 27 Января 2020
Министерство иностранных дел РА обратилось к гражданам Абхазии.
Сухум. 27 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, рекомендует гражданам Республики Абхазия воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации.
«Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности»,- отмечается в сообщении МИД РА.
Сухум. 27 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, рекомендует гражданам Республики Абхазия воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации.
«Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности»,- отмечается в сообщении МИД РА.
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