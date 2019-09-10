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МИД Абхазии призвал руководство радиостанции «Эхо Москвы» отказаться от практики искажения ситуации в информационном пространстве в контексте внутриполитических процессов в Абхазии и вокруг нее

10:42, 17 Сентября 2019
МИД Абхазии призвал руководство радиостанции «Эхо Москвы» отказаться от практики искажения ситуации в информационном пространстве в контексте внутриполитических процессов в Абхазии и вокруг нее
Комментарий МИД Республики Абхазия в связи с высказываниями ведущего  радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Нарышкина в эфире передачи «48 минут».

Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. В комментарии Министерства иностранных дел Абхазии говорится:

«11 сентября 2019 года в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы» в программе «48 минут» состоялось обсуждение текущей ситуации в Абхазии в свете прошедших выборов Президента Республики Абазия. В программе приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин.

Данная программа вызвала двоякое впечатление. С одной стороны, необходимо отметить объективный и профессиональный анализ событий в Абхазии со стороны Михаила Гусмана, который подкреплял свое выступление серьезными аргументами и демонстрировал глубокое понимание внутриполитических процессов в нашей республике.

С другой стороны, неоднозначное впечатление вызвало выступление и комментарии ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Нарышкина, который на протяжении всей программы пытался создать негативный образ вокруг личности действующего Президента Рауля Хаджимба и республики в целом.

На протяжении всего эфира Алексей Нарышкин старался спровоцировать ситуацию, искажал факты, неоднократно прерывал выступление Михаила Гусмана. Оценивая профессиональный уровень данного журналиста, необходимо отметить, что он был плохо подготовлен к эфиру и демонстрировал полное отсутствие каких-либо знаний об Абхазии, ее новейшей истории и текущей ситуации в республике.

Хотелось бы отметить, что подобная информационная политика, направленная на искажение тех или иных процессов как в России, так и за ее пределами, стала характерной чертой радиостанции «Эхо Москвы». Вызывает серьезное сожаление и недоумение тот факт, что одна из крупных российских радиостанций оппозиционного толка прибегает в своей работе к различного рода манипуляциям, искажениям фактов и другим нечистоплотным методам, пытаясь тем самым ввести в заблуждение собственную аудиторию.

В этой связи хотели бы призвать руководство радиостанции «Эхо Москвы» и ее отдельных журналистов отказаться от практики, направленной на сознательное искажение ситуации в информационном пространстве в контексте внутриполитических процессов в Абхазии и вокруг нее».

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