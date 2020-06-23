МИД Абхазии: принятие Советом по правам человека политизированных резолюций отдаляет вероятность диалога между Абхазией и Грузией

В МИД РА комментировали резолюцию Совета по правам человека ООН.







Сухум. 23 июня. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали принятие резолюции «Сотрудничество с Грузией» в рамках состоявшейся в Женеве 43-й сессии Совета по правам человека ООН.







В Комментарии, в частности, говорится: «С подачи грузинской стороны была принята резолюция «Сотрудничество с Грузией», почти полностью повторяющая содержание предыдущих резолюций СПЧ по Грузии, которые принимаются Советом с 2017 года. Напомним, что в подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией по правам человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается так называемый «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д. Как и в предыдущие годы, подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики. У большинства участников голосования по документу видимо и не возникает желания вникнуть в суть вопроса, попытаться объективно разобраться в причинах грузино-абхазских противоречий. Такой подход и обусловливает выпуск идентичных по содержанию шаблонных резолюций, не отражающих реальное положение дел и никак не влияющих на ситуацию на Южном Кавказе.







Абхазская сторона не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по всему комплексу вопросов, которые затрагиваются в принимаемых с подачи Грузии резолюциях. Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны.







Вызывает возмущение и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии. Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации.







Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией».