15:50, 23 Июня 2020
15:45, 23 Июня 2020 20
14:51, 23 Июня 2020 74
14:03, 23 Июня 2020 137
13:19, 23 Июня 2020 229
13:05, 23 Июня 2020 130
18:56, 22 Июня 2020 390
17:05, 22 Июня 2020 468
12:39, 22 Июня 2020 318
12:21, 22 Июня 2020 521
13:25, 21 Июня 2020 444
12:01, 21 Июня 2020 428
19:27, 19 Июня 2020 1158
18:12, 19 Июня 2020 904
18:08, 19 Июня 2020 858
18:00, 19 Июня 2020 740
15:58, 19 Июня 2020 1018
15:54, 19 Июня 2020 547
15:48, 19 Июня 2020 670
15:43, 19 Июня 2020 699
15:29, 19 Июня 2020 930
12:34, 19 Июня 2020 777
18:49, 18 Июня 2020 807
14:13, 18 Июня 2020 875
Популярное
18.06.2020 1599
16.06.2020 1464
18.06.2020 1383
17.06.2020 1302
17.06.2020 1205
19.06.2020 1158
17.06.2020 1115
16.06.2020 1110
18.06.2020 1072
МИД Абхазии: принятие Советом по правам человека политизированных резолюций отдаляет вероятность диалога между Абхазией и Грузией
74
14:51, 23 Июня 2020
В МИД РА комментировали резолюцию Совета по правам человека ООН.
Сухум. 23 июня. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали принятие резолюции «Сотрудничество с Грузией» в рамках состоявшейся в Женеве 43-й сессии Совета по правам человека ООН.
В Комментарии, в частности, говорится: «С подачи грузинской стороны была принята резолюция «Сотрудничество с Грузией», почти полностью повторяющая содержание предыдущих резолюций СПЧ по Грузии, которые принимаются Советом с 2017 года. Напомним, что в подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией по правам человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается так называемый «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д. Как и в предыдущие годы, подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики. У большинства участников голосования по документу видимо и не возникает желания вникнуть в суть вопроса, попытаться объективно разобраться в причинах грузино-абхазских противоречий. Такой подход и обусловливает выпуск идентичных по содержанию шаблонных резолюций, не отражающих реальное положение дел и никак не влияющих на ситуацию на Южном Кавказе.
Абхазская сторона не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по всему комплексу вопросов, которые затрагиваются в принимаемых с подачи Грузии резолюциях. Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны.
Вызывает возмущение и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии. Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации.
Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.