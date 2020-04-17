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МИД Абхазии: пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Абхазии в глазах международного сообщества
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09:36, 21 Апреля 2020
Заявление Министерства иностранных дел Республики Абхазия.
Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии распространило заявление в связи с прошедшей видеоконференцией премьер-министра Грузии Георгия Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».
В заявлении, в частности, говорится:
«В ходе пресс-конференции премьер-министр Грузии детально рассказал «о положении в регионах», используя, очевидно, необходимый в таких случаях набор фраз. Симптоматично, что предметное обсуждение столь актуальных для всего региона проблем не обошлось без политизации и навешивания ярлыков. Даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества.
Вызывает серьезную озабоченность, что власти Грузии, наряду с их европейскими партнерами, упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе. Продолжает активно эксплуатироваться абсолютно надуманный и ложный тезис об «оккупированных территориях», который принят на вооружение грузинскими властями в качестве борьбы с фантомной «российской угрозой». Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС».
В заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии подчеркивается: «Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза».
Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии распространило заявление в связи с прошедшей видеоконференцией премьер-министра Грузии Георгия Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».
В заявлении, в частности, говорится:
«В ходе пресс-конференции премьер-министр Грузии детально рассказал «о положении в регионах», используя, очевидно, необходимый в таких случаях набор фраз. Симптоматично, что предметное обсуждение столь актуальных для всего региона проблем не обошлось без политизации и навешивания ярлыков. Даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества.
Вызывает серьезную озабоченность, что власти Грузии, наряду с их европейскими партнерами, упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе. Продолжает активно эксплуатироваться абсолютно надуманный и ложный тезис об «оккупированных территориях», который принят на вооружение грузинскими властями в качестве борьбы с фантомной «российской угрозой». Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС».
В заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии подчеркивается: «Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза».
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