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МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИД Турецкой Республики в связи с гибелью людей в результате землетрясения

155
22:18, 25 Января 2020
МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИД Турецкой Республики в связи с гибелью людей в результате землетрясения
Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило солидарность с народом Турецкой Республики.

Сухум. 25 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Турецкой Республики в связи с землетрясением,  произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим  гибель более 20 человек.

В ноте, в частности, говорится:

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

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