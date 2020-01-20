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МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИД Турецкой Республики в связи с гибелью людей в результате землетрясения
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22:18, 25 Января 2020
Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило солидарность с народом Турецкой Республики.
Сухум. 25 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Турецкой Республики в связи с землетрясением, произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим гибель более 20 человек.
В ноте, в частности, говорится:
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».
Сухум. 25 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Турецкой Республики в связи с землетрясением, произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим гибель более 20 человек.
В ноте, в частности, говорится:
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».
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