МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИД Турецкой Республики в связи с гибелью людей в результате землетрясения

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило солидарность с народом Турецкой Республики.



Сухум. 25 января. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Турецкой Республики в связи с землетрясением, произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим гибель более 20 человек.



В ноте, в частности, говорится:



«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

