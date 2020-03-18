17:28, 21 Марта 2020 94
15:40, 21 Марта 2020 179
12:08, 21 Марта 2020 264
08:00, 21 Марта 2020 470
18:39, 20 Марта 2020 647
16:20, 20 Марта 2020 790
15:16, 20 Марта 2020 675
14:56, 20 Марта 2020 722
12:34, 20 Марта 2020 980
12:13, 20 Марта 2020 834
19:00, 19 Марта 2020 1140
18:17, 19 Марта 2020 1205
14:57, 19 Марта 2020 1024
14:44, 19 Марта 2020 1092
12:43, 19 Марта 2020 1633
12:29, 19 Марта 2020 1401
12:26, 19 Марта 2020 1081
11:48, 19 Марта 2020 1224
19:00, 18 Марта 2020 3215
18:18, 18 Марта 2020 1294
16:01, 18 Марта 2020 1544
15:59, 18 Марта 2020 894
14:25, 18 Марта 2020 1148
14:16, 18 Марта 2020 1295
14:11, 18 Марта 2020 1011
Популярное
18.03.2020 3215
14.03.2020 3189
17.03.2020 2195
17.03.2020 1982
15.03.2020 1784
14.03.2020 1736
15.03.2020 1673
19.03.2020 1636
17.03.2020 1635
Международный пресс-центр «Выборы Президента Абхазии 2020» открыт
90
17:28, 21 Марта 2020
По сообщению председателя ЦИК РА Тамаза Гогия подготовительные работы на избирательных участках завершены.
Сухум.21 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Министерстве по репатриации открылся Международный пресс-центр «Выборы Президента Республики Абхазия 2020».
Открывая пресс-центр, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «У нас на 99% завершена подготовка к выборам. Последние процессуальные вопросы связанны с обеспечением избирательных участков документами, необходимым инвентарем, а также специальными средствами индивидуальной защиты, в связи с пандемией. Такие средства выданы главным санитарным врачом Абхазии. Кроме того, здесь, в стране, были изготовлены медицинские маски и первая партия уже направлена в распоряжение участковых комиссий».
Тамаз Гогия рассказал о работе участковых комиссий: «Голосование начинается в 8:00 и продлится до 20:00. Мы передаём на участки бланки, но бюллетенями эти бланки становятся только после подсчета и подписания двумя членами ЦИК и двумя наблюдателями, по их желанию, а также после проставления печати. С этого момента бланк называется бюллетенем».
Как сообщил председатель ЦИК, на этих выборах аккредитованы для работы в качестве международных наблюдателей всего четыре делегации, связанно это с введённым запретом на загранкомандировки должностных лиц. Первая делегация – российская, в лице представителей Посольства России в Абхазии, 8 человек. Вторая – это делегация Международной ассамблеи общества за демократию и права народов, 4 человека. Третья – наблюдатели из Южной Осетии, 3 человека. Четвертая – делегация Приднестровья, куда включён и посол Приднестровья в Абхазии. Всего международных наблюдателей порядка 23 человек.
Также, по словам Гогия, продолжается корректировка списков избирателей. «Сегодня представляются уже окончательные списки», - сообщил он.
Сухум.21 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Министерстве по репатриации открылся Международный пресс-центр «Выборы Президента Республики Абхазия 2020».
Открывая пресс-центр, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «У нас на 99% завершена подготовка к выборам. Последние процессуальные вопросы связанны с обеспечением избирательных участков документами, необходимым инвентарем, а также специальными средствами индивидуальной защиты, в связи с пандемией. Такие средства выданы главным санитарным врачом Абхазии. Кроме того, здесь, в стране, были изготовлены медицинские маски и первая партия уже направлена в распоряжение участковых комиссий».
Тамаз Гогия рассказал о работе участковых комиссий: «Голосование начинается в 8:00 и продлится до 20:00. Мы передаём на участки бланки, но бюллетенями эти бланки становятся только после подсчета и подписания двумя членами ЦИК и двумя наблюдателями, по их желанию, а также после проставления печати. С этого момента бланк называется бюллетенем».
Как сообщил председатель ЦИК, на этих выборах аккредитованы для работы в качестве международных наблюдателей всего четыре делегации, связанно это с введённым запретом на загранкомандировки должностных лиц. Первая делегация – российская, в лице представителей Посольства России в Абхазии, 8 человек. Вторая – это делегация Международной ассамблеи общества за демократию и права народов, 4 человека. Третья – наблюдатели из Южной Осетии, 3 человека. Четвертая – делегация Приднестровья, куда включён и посол Приднестровья в Абхазии. Всего международных наблюдателей порядка 23 человек.
Также, по словам Гогия, продолжается корректировка списков избирателей. «Сегодня представляются уже окончательные списки», - сообщил он.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.