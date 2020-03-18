Международный пресс-центр «Выборы Президента Абхазии 2020» открыт

По сообщению председателя ЦИК РА Тамаза Гогия подготовительные работы на избирательных участках завершены.



Сухум.21 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Министерстве по репатриации открылся Международный пресс-центр «Выборы Президента Республики Абхазия 2020».



Открывая пресс-центр, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «У нас на 99% завершена подготовка к выборам. Последние процессуальные вопросы связанны с обеспечением избирательных участков документами, необходимым инвентарем, а также специальными средствами индивидуальной защиты, в связи с пандемией. Такие средства выданы главным санитарным врачом Абхазии. Кроме того, здесь, в стране, были изготовлены медицинские маски и первая партия уже направлена в распоряжение участковых комиссий».



Тамаз Гогия рассказал о работе участковых комиссий: «Голосование начинается в 8:00 и продлится до 20:00. Мы передаём на участки бланки, но бюллетенями эти бланки становятся только после подсчета и подписания двумя членами ЦИК и двумя наблюдателями, по их желанию, а также после проставления печати. С этого момента бланк называется бюллетенем».



Как сообщил председатель ЦИК, на этих выборах аккредитованы для работы в качестве международных наблюдателей всего четыре делегации, связанно это с введённым запретом на загранкомандировки должностных лиц. Первая делегация – российская, в лице представителей Посольства России в Абхазии, 8 человек. Вторая – это делегация Международной ассамблеи общества за демократию и права народов, 4 человека. Третья – наблюдатели из Южной Осетии, 3 человека. Четвертая – делегация Приднестровья, куда включён и посол Приднестровья в Абхазии. Всего международных наблюдателей порядка 23 человек.



Также, по словам Гогия, продолжается корректировка списков избирателей. «Сегодня представляются уже окончательные списки», - сообщил он.

