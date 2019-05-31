«Международный фонд Апсны» подарил детям с ограниченными возможностями праздник детства

Фестиваль детского творчества прошел в Сухуме.



Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Международный день защиты детей на площади перед зданием Национальной библиотеки им И. Г. Папаскир прошел Фестиваль детского творчества. Организаторы мероприятия – «Международный фонд Апсны» и реабилитационные центры Абхазии для детей с ограниченными возможностями.



Открывая Фестиваль, президент «Международного фонда Апсны» Сонер Гогуа отметил: «Цель мероприятия – подарить радость детям и обратить внимание правительства и общества к детям с отграниченными возможностями».



В свою очередь, директор Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари подчеркнула: «Дети с ограниченными возможностями очень талантливы. Но этот талант нужно раскрыть, именно этим занимаются педагоги реабилитационных центров Абхазии. Данный фестиваль – это возможность для реализации творческих способностей наших подопечных, а для нас, родителей и педагогов – повод гордиться ими и выразить свою любовь и заботу».



В программу мероприятия вошли выставка-продажа поделок и картин подопечных реабилитационных центров Абхазии, конкурсы, аниматоры, а также концертная программа с участием детей и звезд абхазской эстрады.

