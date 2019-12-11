Между зданиями будет определено противопожарное расстояние

Парламентарии обсуждают законопроект «О пожарной безопасности».



Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. На заседании сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили законопроекты «О пожарной безопасности», а также «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



Представил документы председатель Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба: «Проект закона является основополагающим нормативным правовым актом, определяющим правовую, социальную, экономическую основы и принципы организации системы обеспечения пожарной безопасности государственного пожарного надзора в РА».



Как подчеркнул Цишба: «К настоящему моменту законодательство РА в области пожарной безопасности остро нуждается в систематизации и модернизации, исходя из приоритетных направлений развития системы пожарной безопасности и защиты государства в целом».



При этом, обсуждая законопроект «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», депутатам предстоит принять ряд нормативных требований. Например: «Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий», «Противопожарное расстояние от автозаправочных станций до соседних объектов», «Класс пожарной опасности строительных конструкций» и др.



Подчеркивается, что после принятия «положения данного закона будут обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капремонте, реконструкции, изменении функционального назначения и так далее на объектах защиты».

По итогам голосования, законопроекты приняты в первом чтении.



