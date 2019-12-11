14:00, 12 Декабря 2019 42
13:23, 12 Декабря 2019 83
13:09, 12 Декабря 2019 132
12:02, 12 Декабря 2019 183
11:17, 12 Декабря 2019 145
19:05, 11 Декабря 2019 386
16:36, 11 Декабря 2019 407
15:21, 11 Декабря 2019 328
12:28, 11 Декабря 2019 458
12:24, 11 Декабря 2019 277
12:16, 11 Декабря 2019 464
12:06, 11 Декабря 2019 349
11:26, 11 Декабря 2019 509
11:16, 11 Декабря 2019 350
11:10, 11 Декабря 2019 1979
16:36, 10 Декабря 2019 382
16:06, 10 Декабря 2019 380
15:20, 10 Декабря 2019 317
15:04, 10 Декабря 2019 304
13:12, 10 Декабря 2019 270
12:50, 10 Декабря 2019 363
12:32, 10 Декабря 2019 407
12:21, 10 Декабря 2019 431
12:19, 10 Декабря 2019 496
12:10, 10 Декабря 2019 998
Популярное
11.12.2019 1979
05.12.2019 1511
05.12.2019 1161
09.12.2019 1146
05.12.2019 1124
Между зданиями будет определено противопожарное расстояние
14:00, 12 Декабря 2019
Парламентарии обсуждают законопроект «О пожарной безопасности».
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. На заседании сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили законопроекты «О пожарной безопасности», а также «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Представил документы председатель Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба: «Проект закона является основополагающим нормативным правовым актом, определяющим правовую, социальную, экономическую основы и принципы организации системы обеспечения пожарной безопасности государственного пожарного надзора в РА».
Как подчеркнул Цишба: «К настоящему моменту законодательство РА в области пожарной безопасности остро нуждается в систематизации и модернизации, исходя из приоритетных направлений развития системы пожарной безопасности и защиты государства в целом».
При этом, обсуждая законопроект «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», депутатам предстоит принять ряд нормативных требований. Например: «Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий», «Противопожарное расстояние от автозаправочных станций до соседних объектов», «Класс пожарной опасности строительных конструкций» и др.
Подчеркивается, что после принятия «положения данного закона будут обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капремонте, реконструкции, изменении функционального назначения и так далее на объектах защиты».
По итогам голосования, законопроекты приняты в первом чтении.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. На заседании сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили законопроекты «О пожарной безопасности», а также «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Представил документы председатель Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба: «Проект закона является основополагающим нормативным правовым актом, определяющим правовую, социальную, экономическую основы и принципы организации системы обеспечения пожарной безопасности государственного пожарного надзора в РА».
Как подчеркнул Цишба: «К настоящему моменту законодательство РА в области пожарной безопасности остро нуждается в систематизации и модернизации, исходя из приоритетных направлений развития системы пожарной безопасности и защиты государства в целом».
При этом, обсуждая законопроект «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», депутатам предстоит принять ряд нормативных требований. Например: «Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий», «Противопожарное расстояние от автозаправочных станций до соседних объектов», «Класс пожарной опасности строительных конструкций» и др.
Подчеркивается, что после принятия «положения данного закона будут обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капремонте, реконструкции, изменении функционального назначения и так далее на объектах защиты».
По итогам голосования, законопроекты приняты в первом чтении.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.