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«Modern Diplomacy» : идея того, что сторонники Квициниа имеют исключительное право голосовать «против всех» в свою пользу, просто смешна

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14:14, 19 Сентября 2019
«Modern Diplomacy» : идея того, что сторонники Квициниа имеют исключительное право голосовать «против всех» в свою пользу, просто смешна
Американский эксперт – об итогах президентских выборов в Абхазии.

Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Американский журнал «Modern Diplomacy» опубликовал статью профессора Военного университета США Меттью Кросстона «Внешняя политика абсурда: странный случай в Абхазии», в которой эксперт комментирует итоги президентских выборов в нашей стране.

Приведем цитату из статьи в переводе на русский язык:

«Во-первых, похоже, что в абхазских избирательных правовых документах нет положений, требующих, чтобы победитель второго тура набрал более 50% поданных голосов. Похоже, что сторонники Квициниа применяют правила первого тура (в которых любой кандидат, получивший более 50% от общего числа голосов, побеждает) также и ко второму туру. Но, опять же, не ясно, предусматривает ли Закон о выборах в Абхазии это, и есть некоторые документальные доказательства того, что всё наоборот: во втором раунде достаточно просто победить главного оппонента.

Во-вторых, идея объединения голосов проигравшего кандидата с голосами «против всех» просто абсурдна и нелепа. Сторонники Квициниа, кажется, очень удобно для них утверждают, что голосовать «против всех» – это голосовать против Хаджимба. Еще удобнее то, что они забывают, что голосование «против всех», без сомнения, является голосованием и против Квициниа. Идея того, что его сторонники имеют исключительное право голосовать «против всех» в свою пользу, просто смешна. В конце концов, если вы сложите голоса по тому же принципу и отдадите их Хаджимба, его общий итог теперь станет 42,948 (39 793 + 3 155), что на самом деле составляет 52,55% от общего числа голосов, что сделает недействительной первую жалобу Квициниа о нелегитимности выборов. Неудивительно, что сторонники Квициниа стараются не публиковать эти цифры в СМИ».

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