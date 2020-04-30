14:17, 6 Мая 2020 60
13:11, 6 Мая 2020 96
12:59, 6 Мая 2020 83
12:38, 6 Мая 2020 124
19:11, 5 Мая 2020 438
18:35, 5 Мая 2020 377
17:27, 5 Мая 2020 351
15:26, 5 Мая 2020 449
14:46, 5 Мая 2020 293
14:37, 5 Мая 2020 352
14:11, 5 Мая 2020 382
12:11, 5 Мая 2020 813
18:31, 4 Мая 2020 897
17:48, 4 Мая 2020 655
15:34, 4 Мая 2020 1026
14:49, 4 Мая 2020 403
13:02, 4 Мая 2020 654
12:58, 4 Мая 2020 714
12:18, 1 Мая 2020 1316
18:40, 30 Апреля 2020 1105
18:34, 30 Апреля 2020 1220
18:27, 30 Апреля 2020 1185
18:20, 30 Апреля 2020 1322
18:14, 30 Апреля 2020 964
18:10, 30 Апреля 2020 1331
Популярное
30.04.2020 2194
29.04.2020 1474
29.04.2020 1337
30.04.2020 1331
30.04.2020 1322
01.05.2020 1317
Местные жители при поддержке ВААК восстанавливают парк в селе Адзюбжа
73
13:11, 6 Мая 2020
Парк планируют восстановить при поддержке Фонда «Адзюбжа» и Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Местные жители, при поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса, планируют завершить восстановление парка имени Дмитрия Гулиа в селе Адзюбжа. Об этом сообщает официальный сайт ВААК.
Представитель актива села, председатель местного отделения ВААК в Адзюбже Алхас Кация сообщил, что территорию парка начали восстанавливать уже несколько лет назад за счет Фонда «Адзюбжа». По его словам, членами Фонда стали активисты села, предприниматели – выходцы из села, учителя. Основное направление деятельности Фонда – развитие социальной инфраструктуры, популяризация спорта, вовлечение молодежи в спорт и, в целом, создание спортивной среды в селе, развитие спортивного потенциала.
Кация рассказал о восстановительных работах в парке: «На средства Фонда, при помощи молодежи села, в парке уже было проведено освещение, создана волейбольная площадка. А в конце 2017 года мы приступили к осуществлению нашей главной задачи – строительству мини-футбольной спортивной площадки. К концу 2019 года мини-поле было готово. Оно носит название заслуженного мастера спорта СССР, нашего односельчанина Владимира Маргания».
Как сообщил Алхас Кация, ВААК предоставил проект-концепцию благоустройства территории парка. «Надеемся и на дальнейшую поддержку Конгресса при осуществлении наших идей. В 2020 году мы планируем построить современную детскую площадку, хотим создать парк с комфортными зонами отдыха, качественной спортивной инфраструктурой и современным дизайном», – подытожил Алхас Кация.
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Местные жители, при поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса, планируют завершить восстановление парка имени Дмитрия Гулиа в селе Адзюбжа. Об этом сообщает официальный сайт ВААК.
Представитель актива села, председатель местного отделения ВААК в Адзюбже Алхас Кация сообщил, что территорию парка начали восстанавливать уже несколько лет назад за счет Фонда «Адзюбжа». По его словам, членами Фонда стали активисты села, предприниматели – выходцы из села, учителя. Основное направление деятельности Фонда – развитие социальной инфраструктуры, популяризация спорта, вовлечение молодежи в спорт и, в целом, создание спортивной среды в селе, развитие спортивного потенциала.
Кация рассказал о восстановительных работах в парке: «На средства Фонда, при помощи молодежи села, в парке уже было проведено освещение, создана волейбольная площадка. А в конце 2017 года мы приступили к осуществлению нашей главной задачи – строительству мини-футбольной спортивной площадки. К концу 2019 года мини-поле было готово. Оно носит название заслуженного мастера спорта СССР, нашего односельчанина Владимира Маргания».
Как сообщил Алхас Кация, ВААК предоставил проект-концепцию благоустройства территории парка. «Надеемся и на дальнейшую поддержку Конгресса при осуществлении наших идей. В 2020 году мы планируем построить современную детскую площадку, хотим создать парк с комфортными зонами отдыха, качественной спортивной инфраструктурой и современным дизайном», – подытожил Алхас Кация.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.