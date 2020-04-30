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Местные жители при поддержке ВААК восстанавливают парк в селе Адзюбжа

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13:11, 6 Мая 2020
Местные жители при поддержке ВААК восстанавливают парк в селе Адзюбжа
Парк планируют восстановить при поддержке Фонда «Адзюбжа» и Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Местные жители, при поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса, планируют завершить восстановление парка имени Дмитрия Гулиа в селе Адзюбжа. Об этом сообщает официальный сайт ВААК.

Представитель актива села, председатель местного отделения ВААК в Адзюбже Алхас Кация сообщил, что территорию парка начали восстанавливать уже несколько лет назад за счет Фонда «Адзюбжа». По его словам, членами Фонда стали активисты села, предприниматели – выходцы из села, учителя. Основное направление деятельности Фонда – развитие социальной инфраструктуры, популяризация спорта, вовлечение молодежи в спорт и, в целом, создание спортивной среды в селе, развитие спортивного потенциала.

Кация рассказал о восстановительных работах в парке: «На средства Фонда, при помощи молодежи села, в парке уже было проведено освещение, создана волейбольная площадка. А в конце 2017 года мы приступили к осуществлению нашей главной задачи – строительству мини-футбольной спортивной площадки. К концу 2019 года мини-поле было готово. Оно носит название заслуженного мастера спорта СССР, нашего односельчанина Владимира Маргания».

Как сообщил Алхас Кация, ВААК предоставил проект-концепцию благоустройства территории парка. «Надеемся и на дальнейшую поддержку Конгресса при осуществлении наших идей. В 2020 году мы планируем построить современную детскую площадку, хотим создать парк с комфортными зонами отдыха, качественной спортивной инфраструктурой и современным дизайном», – подытожил Алхас Кация.

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