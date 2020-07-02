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Главная / Новости / Русская версия / «Меня зовут Махаз» выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема»

«Меня зовут Махаз» выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема»

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10:53, 9 Июля 2020
«Меня зовут Махаз» выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема»
Фильм абхазского режиссёра Инара Нармания стал одним из лучших в онлайн-фестивале российского кино «Большой экран».

Сухум. 9 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Короткометражный фильм абхазского режиссёра Инара Нармания «Меня зовут Махаз» стал победителем на онлайн-фестивале российского кино «Большой экран».

Как сообщил Инар Нармания: «Фестиваль шел онлайн около 4 дней. В категории короткого метра по результатам оценок жюри и зрителей победили 7 фильмов. Среди них и моя работа - «Меня зовут Махаз».

Фильм, наряду с другими победителями фестиваля, попадет в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема».

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